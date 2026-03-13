ΕΦΕΤ: Επείγουσα ανάκληση σε συσκευή βρεφικού γάλακτος – Τι πρέπει να προσέξετε

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, ενημερώθηκε από την εταιρεία «BRETON» για την προληπτική ανάκληση της συσκευής παρασκευής γάλακτος MILKEO PLUS.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο λόγος της προληπτικής ανάκλησης αφορά μη συμμόρφωση στο λογισμικό της συσκευής, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη ρύθμιση της ποσότητας σκόνης γάλακτος που διανέμεται.
Το προϊόν διατίθεται κυρίως μέσω των καταστημάτων Lapin House.
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα serial numbers των συσκευών που αφορά η ανάκληση, καθώς και για τον τρόπο επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: https://www.lapinkids.com/el/anaklisi-enimerosi-asfaleias-proionton.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συσκευή MILKEO PLUS καλούνται να ελέγξουν, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα, εάν το προϊόν τους εμπίπτει στην ανάκληση.
- Το ψηφιακό κάτεργο του «έρωτα»: Υπάλληλος των 2 δολαρίων απαντάει στα μηνύματά σου στο OnlyFans
- Ο Λαφαζάνης με τον Χαμενεΐ και το πρόβλημα του να μην μπορούμε να πιστέψουμε πια στα μάτια μας
- Η Kάιλι Τζένερ όπως δεν την έχουμε ξαναδεί: Ποζάρει χωρίς φρύδια με τσιγάρο στο στόμα και σουτιέν
- Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες της δεκαετίας
