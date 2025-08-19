Εφιαλτική γνωριμία στη Λάρισα: Ομοφοβική επίθεση από χρήστη εφαρμογής γνωριμιών

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λάρισας η άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας άνδρας μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στις 13 Αυγούστου, από άτομο που είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών που απευθύνεται στην LGBTQ+ κοινότητα.

Σύμφωνα με μαρτυρία στενού φίλου του θύματος, ο δράστης φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και επιτέθηκε αμέσως μόλις εισήλθε στο διαμέρισμα.

Η επίθεση διήρκεσε περίπου μία ώρα, κατά την οποία ο άνδρας δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι με κατσαρόλα, ενώ ο δράστης έσπαγε ποτήρια πάνω του.

Το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων εγκεφαλική διάσειση, έξι ράμματα στο κεφάλι και τρία στα πόδια, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Παρά τις προτροπές των γιατρών και του φιλικού του περιβάλλοντος, το θύμα αρνείται να καταθέσει μήνυση, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Η στάση αυτή αναδεικνύει την αίσθηση ανασφάλειας που βιώνουν καθημερινά τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ακόμη και όταν γίνονται στόχος βίας.

Ο φίλος του θύματος απευθύνει δημόσια προειδοποίηση προς τους νέους της πόλης, τονίζοντας ότι ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος: