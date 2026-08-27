Σε εφιάλτη με κίνδυνο της ζωής του μετατράπηκαν οι οδοντιατρικές εργασίες που θέλησε να κάνει ένας 52χρονος άνδρας στην Τουρκία. Όπως κατήγγειλε συγγενείς του στο Live News, ο άνδρας πήγε για να βάλει εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία και βρέθηκε στο νοσοκομείο.

«Ξεκίνησε 28η Οκτωβρίου από δω πέρα από την Ελλάδα, θα τον παραλάμβανε βανάκι, τον πήγαν σε ένα ξενοδοχείο και την επόμενη μέρα πήγανε να τον πάρουνε. Δηλαδή τη μία μέρα θα του βγάζαν τα δόντια, θα του βάζανε τα εμφυτεύματα την επόμενη και σε τέσσερις μέρες θα τελείωνε όλη η διαδικασία», αναφέρει η κουμπάρα του.

Ο 52χρονος όμως έπαψε να απαντά στις κλήσεις και τα μηνύματα και εκείνη ανησυχώντας τηλεφώνησε στην ιδιωτική κλινική στην Κωνσταντινούπολη.

«Επικοινώνησα εγώ με την κλινική. Μου λέει ‘πρέπει να με φέρετε σε επαφή με κάποιον δικό του άνθρωπο γιατί έχει πάει στο νοσοκομείο, υπήρξε πρόβλημα’. Λέω ‘τι πρόβλημα;’ Μου λέει ‘έχει αιμάτωμα στο κεφάλι’».

Ειδοποίησε σοκαρισμένη τον αδελφό του και έπειτα από μια απίστευτη ταλαιπωρία όπου μεσολάβησε το προξενείο και το υπουργείο Υγείας, κανονίστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αφού στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν εκεί, τους ζητούσαν, όπως καταγγέλλει, 20.000 ευρώ.

«Μας ζήτησαν 20.000 ευρώ. Τα χρήματα υποτίθεται ότι τα θέλανε για το κόστος, για την κλινική, για όλα αυτά που είχανε μεσολαβήσει. Κανονίσανε, επειδή δεν μπορούσε να μπει σε αεροπλάνο, να πάει στα σύνορα, να τον παραλάβει νοσοκομειακό για να τον πάει, τον πήγαν στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή ήταν περίπου 15 μέρες στην Τουρκία και άλλες 20 στην Αλεξανδρούπολη».

Δέκα μήνες μετά από την απίστευτη περιπέτεια, ο 52χρονος δεν έχει επανέλθει πλήρως.

«Έχει επανέλθει, αλλά είναι με το αιμάτωμα ακόμα, δεν είναι όπως ήταν λειτουργικός όπως ήταν πριν, αλλά σίγουρα δεν είναι ούτε σε κώμα ούτε σε τίποτα. Και φυσικά πλήρωσε και τα χρήματα, έτσι; Τα χρήματα που του ζήτησαν, τις 3.000 ευρώ, τα έδωσε».

«Ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά για να επανέλθει. Επανήλθε παρόλα αυτά, σας λέω δεν είναι τόσο λειτουργικός όσο ήταν πριν, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά του πήραν και τα χρήματα και φυσικά δεν έχει δόντια».

Η υπόθεση έρχεται στο φως με αφορμή την περίπτωση του 53χρονου ομογενή που δίνει μάχη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ ο οποίος είχε επίσης πάει σε κλινική στην Τουρκία για να βάλει εμφυτεύματα δοντιών, αλλά δεν ανέκτησε τις αισθήσεις του μετά τη ολική νάρκωση που είχε υποβληθεί.