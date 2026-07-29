Εφιάλτης στο Βόλο: Σκύλος επιτέθηκε σε 6χρονο – Εσπευσμένα στο χειρουργείο, τραυματίστηκε και η μητέρα

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια οικογένεια το πρωί της Τετάρτης (29/7) στο πάρκο της Αγίας Αικατερίνης στον Βόλο, όταν ένα αδέσποτο σκυλί επιτέθηκε με αγριότητα σε ένα 6χρονο αγοράκι.

Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί έπαιζε αμέριμνο με την μπάλα του. Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε ο παππούς του, το ζώο εκδήλωσε αιφνιδιαστικά επιθετική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον 6χρονο στην περιοχή του αυτιού.

Μπροστά στο σοκαριστικό θέαμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητέρα του παιδιού έσπευσε αμέσως να το προστατεύσει. Στην απέλπιδα προσπάθειά της να απομακρύνει τον σκύλο, δέχθηκε και η ίδια επίθεση, αποκομίζοντας γρατζουνιές και δαγκωματιές. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν χάρη στην καίρια παρέμβαση ενός περίοικου. Ο κάτοικος της περιοχής, αντιλαμβανόμενος το περιστατικό, άρχισε να φωνάζει δυνατά καταφέρνοντας να τρέψει το ζώο σε φυγή. Ο ίδιος άνθρωπος ήταν αυτός που μετέφερε εσπευσμένα τη μητέρα και τον γιο στο νοσοκομείο της πόλης.