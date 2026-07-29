Μαύρη μέρα στην Ελλάδα: Νεκρός και τρίτος πυροσβέστης - Επιχειρούσε στο Γύθειο

Ακόμη μία τραγωδία συγκλονίζει τη χώρα, καθώς ένας ακόμη πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σήμερα στο Γύθειο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο άτυχος πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες, ενώ ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παθολογικών αιτίων.

Θρήνος και στην Κρήτη

Μαύρη σελίδα γράφεται για την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ολόκληρη την Κρήτη, καθώς η καταστροφική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο εξελίχθηκε σε απόλυτη τραγωδία. Όπως μεταδίδει το ekriti.gr, δύο πυροσβέστες, μόλις 25 και 58 ετών, έχασαν τη ζωή τους την ώρα της μάχης με τις φλόγες, ενώ την ίδια στιγμή επιβεβαιώνεται πως υπάρχουν και τραυματίες, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της πύρινης λαίλαπας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν το πυροσβεστικό όχημα 4x4 στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες βρέθηκε κυκλωμένο από το μένεος της πυρκαγιάς. Η ταχύτητα εξάπλωσης του μετώπου μετέτρεψε την περιοχή σε παγίδα θανάτου, καθιστώντας κάθε προσπάθεια απεγκλωβισμού τους αδύνατη.

Την ώρα που οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να δίνουν υπεράνθρωπο αγώνα υπό εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, η είδηση του θανάτου των δύο στελεχών έχει σκορπίσει τη θλίψη στο πανελλήνιο. Η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου και ολόκληρος ο πυροσβεστικός μηχανισμός θρηνούν δύο ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

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Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.



Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».