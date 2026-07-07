Μενού

Εφιάλτης στη Θεσσαλονίκη: 14χρονος κατηγορείται για βιασμό και βιντεοσκόπηση 15χρονης

Σοκ στη Θεσσαλονίκη από την καταγγελία 15χρονης για βιασμό από 14χρονο, ο οποίος μάλιστα βιντεοσκοπούσε την αποτρόπαιη πράξη.

Reader symbol
Newsroom
Συμπαράσταση σε γυναίκες θύματα βιασμού
Συμπαράσταση σε γυναίκες θύματα βιασμού | Getty Images
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία 15χρονης κοπέλας. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τον Δεκέμβριο του 2025 ένας 14χρονος ομοεθνής της την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσε την αποτρόπαιη πράξη.

Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων ήταν άμεση και οδήγησε σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα.

Τα ευρήματα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εργαστήρια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξειδικευμένη εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να εντοπιστεί το επίμαχο υλικό. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ