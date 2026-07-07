Εφιάλτης στη Θεσσαλονίκη: 14χρονος κατηγορείται για βιασμό και βιντεοσκόπηση 15χρονης

Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία 15χρονης κοπέλας. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τον Δεκέμβριο του 2025 ένας 14χρονος ομοεθνής της την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσε την αποτρόπαιη πράξη.

Η κινητοποίηση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων ήταν άμεση και οδήγησε σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου, όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα.

Τα ευρήματα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εργαστήρια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξειδικευμένη εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να εντοπιστεί το επίμαχο υλικό. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.