Πώς λέμε Αθήνα, καμία σχέση: Αυτή είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς

Αποκαλύφθηκε η φετινή λίστα με τις καλύτερες και τις χειρότερες πόλεις για να ζει κανείς, με την κορυφή να παραμένει σταθερή, ενώ υπάρχουν ανακατατάξεις όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, λόγω και των πολεμικών συγκρούσεων.

Η λίστα συντάχθηκε από τον Economist Intelligence Unit, αδελφικό οργανισμό του The Economist, μα βάση στοιχεία όπως η εκπαίδευση, η σταθερότητα, το σύστημα υγείας, οι δομές αλλά και ο πολιτισμός.

Η Κοπεγχάγη, πρωτεύουσα της Δανίας, αναδείχθηκε για δεύτερη φορά η καλύτερη πόλη για να ζει κανείς, παρέχοντας εξαιρετική καθημερινότητα για όσους έχουν την τύχη να δηλώνουν κάτοικοί της.

Έλαβε σχεδόν τέλειο σκορ σε όλες τις κατηγορίες, αριστεύοντας στην σταθερότητα, τις δομές και την εκπαίδευση.

Στη δεύτερη θέση εντοπίζεται η Βιέννη, της Αυστρίας, που είχε πάρει την πρωτιά για τρεις χρονιές στο παρελθόν.

Την τριάδα συμπληρώνει η Μελβούρνη της Αυστραλίας, ανεβαίνοντας μία θέση σε σχέση με το 2025. Άλλη μία αυστραλέζικη πόλη, το Σίδνεϊ, στην τέταρτη θέση, με την πεντάδα να κλείνει με την Ζυρίχη της Ελβετίας.

Αναλυτικά, η κατάταξη είναι η εξής:

Κοπεγχάγη Βιέννη Μελβούρνη Σίδνεϊ Ζυρίχη Γενεύη Οσάκα Αδελαΐδα Βανκούβερ Τόκιο

Όσον αφορά στην Ελλάδα, υπάρχει αναφορά στην Αθήνα, που χρωματίζεται με ένα απαλό ροζ (σε σύγκριση με το κόκκινο των πλέον αξιοζήλευτων περιοχών), κάτι που σημαίνει ότι η ζωή είναι ανεκτή.

Οι λιγότερες βιώσιμες πόλεις

Στον αντίποδα, η Δαμασκός της Συρίας κρατήθηκε στην κορυφή με τις λιγότερο βιώσιμες πόλεις στον κόσμο.

Ακολουθείται από την Τρίπολη της Λιβύης και τη Ντάκα στο Μπανγκλαντές.

Στις όχι ιδιαίτερα φιλικές πόλεις συγκαταλέγεται και το Καράτσι (Πακιστάν), ενώ η πρώτη πεντάδα κλείνει με το Αλγέρι.

Ενώ η Δαμασκός στη Συρία εξακολουθεί να κατατάσσεται ως η λιγότερο βιώσιμη στον κόσμο, υπήρξε μια ανακατάταξη στο κάτω μέρος της λίστας, με την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη να υποχωρεί στην 164η θέση ως αποτέλεσμα του πολέμου, ενώ το Κίεβο στην Ουκρανία έχει υποχωρήσει στην 166η θέση.

Αναλυτικά, οι λιγότερο βιώσιμες πόλεις είναι οι εξής (από εκείνη με το χαμηλότερο, μέχρι το υψηλότερο):

Δαμασκός Τρίπολη Ντάκα Καράτσι Αλγέρι Λάγος Πορτ Μόρεσμπι Κίεβο Χαράρε Τεχεράνη