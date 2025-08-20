Μενού

Έφοδος της Δίωξης στον Κορυδαλλό: Κρυψώνες με μαχαίρια, σουγιάδες και ναρκωτικά

Έφοδος για κρυμμένα ναρκωτικά και αιχμηρά αντικείμενα στον Κορυδαλλό.

Φυλακές Κορυδαλλού
Στιγμιότυπο από εσωτερικό κελιού | Eurokinissi
Συντονισμένη επιχείρηση από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής στον Κορυδαλλό ξεσκέπασε τη δράση ομάδας κρατουμένων, που έκρυβαν πακέτα από κάνναβη και επικίνδυνα αντικείμενα στις φυλακές.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ, η έφοδος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τις βραδινές ώρες της 18-8-2025, με τη συνδρομή αστυνομικών της Δίωξης Πειραιά, Κορυδαλλού, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου.

Συνελήφθησαν τέσσερις έγκλειστοι στο Κατάστημα Κράτησης και κατασχέθηκαν τρία αυτοσχέδια μαχαίρια, σουγιάς και κινητό τηλέφωνο, απόρροια των στοχευμένων ερευνών που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού σε εννέα κελιά, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ακόμα, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε θάμνους στον εξωτερικό χώρο πτέρυγας επτά νάιλον συσκευασίες που περιείχαν μικροποσότητα κάνναβης. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

