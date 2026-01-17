Έφτασε ο «Κίμων» - Oι νέες ισορροπίες στο Αιγαίο και ποια είναι η απάντηση των Τούρκων

Με τον ερχομό της φρεγάτας «Κίμων» και την επίσημη ένταξή της στο Πολεμικό Ναυτικό της χώρας, οι ισορροπίες στο Αιγαίο φαίνεται να αλλάζουν. Η…κούρσα εξοπλισμών, στην οποία Ελλάδα και Τουρκία έχουν επιδοθεί, δημιουργεί νέα δεδομένα και φέρνει στο προσκήνιο νέα όπλα σε κάθε τους μορφή.

Ο «Κίμων» και οι δυνατότητες που παρέχει

Η φρεγάτα Belhara δίνει το πάνω χέρι στην ελληνική πλευρά, τουλάχιστον για την ώρα. Το νέο υπερόπλο διαθέτει συστήματα και πυραύλους που φέρνουν σε επιχειρησιακά δύσκολη θέση την Άγκυρα περιορίζοντας σημαντικά το πεδίο δράσης του ναυτικού των Τούρκων. Αρχικά, η φρεγάτα διαθέτει το υπερσύγχρονο ραντάρ Sea Fire που βλέπει παντού, τα πάντα, ταυτόχρονα σε ολόκληρο το Αιγαίο.

Η φρεγάτα επίσης διαθέτει πυραύλους Aster 30 Block 1 NT με εμβέλεια περίπου 150 χιλιομέτρων που πρακτικά σημαίνει πως αν ο «Κίμων» βρίσκεται στις Κυκλάδες θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει κάλυψη μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας «κλειδώνοντας» τον εναέριο χώρο.

Τέλος, σημαντικό προτέρημα είναι το σύστημα εντοπισμού υποβρυχίων CAPTAS-4, κι εδώ με μια μεγάλη εμβέλεια. Αξίζει να επισημάνουμε την καίρια χρησιμότητά του αφού το Πολεμικό Ναυτικό της γείτονος επενδύει σημαντικά στην αναβάθμιση του στόλου υποβρυχίων. Τι υπάρχει όμως στους…«απέναντι» και ποιος είναι ο άσος στο μανίκι του τουρκικού στόλου;

Ένα σμήνος από drones

Στην παρούσα φάση, η Τουρκία έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός πολεμικού σμήνους από drones και έχει ναυπηγήσει ταυτόχρονα μια πλωτή βάση, το TCG «Anadolu». Αυτό το…καμάρι του τουρκικού στόλου λειτουργεί σαν αεροπλανοφόρο για τα drones αλλά ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αμφίβιες επιχειρήσεις αφού στο εσωτερικό του δύναται να κουβαλήσει περίπου 1200 στρατιώτες μαζί με τανκς και εξοπλισμό.

Διαβάστε ακόμη: Πού βρίσκονται οι 8 ισχυρότερες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Λόγω του μεγέθους του, μπορεί να λειτουργήσει ως ναυαρχίδα σε ενδεχόμενες πολεμικές επιχειρήσεις χωρίς να εξαρτάται από ανεφοδιασμό. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, το «Anadolu» μπορεί να διασχίσει την απόσταση από την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Νέα Υόρκη χωρίς να χρειαστεί να σταματήσει πουθενά!

Σε αυτή τη συζήτηση επιχειρησιακού χαρακτήρα, μπορούμε να εντοπίσουμε θετικά και αρνητικά σε κάθε πλευρά. Η φρεγάτα «Κίμων» έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλου αυτού του πολεμικού σμήνους, είναι αμφίβολο όμως αν αξίζει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν τα βαριά όπλα για drones που η Τουρκία μπορεί να αντικαταστήσει με μεγάλη ευκολία. Την ίδια στιγμή, λόγω της εμβέλειας των πυραύλων Exocet, το «Anadolu» μπορεί να χτυπηθεί πριν κάνει την οποιαδήποτε κίνηση.

Σίγουρα, με τις φρεγάτες Belhara, η χώρα μας ενισχύει τις δυνατότητές της στο Αιγαίο αλλά η Τουρκία επενδύει στην πολεμική της βιομηχανία που εξελίσσεται συνεχώς.