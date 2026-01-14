Πού βρίσκονται οι 8 ισχυρότερες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Ο αναβρασμός στο Ιράν συνεχίζεται και οι ΗΠΑ αναφερόμενες στο καθεστώς, έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι «η βοήθεια έρχεται». Το καθεστώς του Ιράν με τη σειρά του, προειδοποίησε σήμερα (14/1), συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή ότι θα πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους, σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον επιτεθεί στη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Reuters οι απευθείας επικοινωνίες μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έχουν ανασταλεί.

Πού βρίσκονται οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Μπαχρέιν

Φιλοξενεί την έδρα του Πέμπτου Στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού, η ζώνη ευθύνης του οποίου περιλαμβάνει τον Περσικό Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

Κατάρ

Η αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, έκτασης 59 στρεμμάτων, στην έρημο έξω από την πρωτεύουσα Ντόχα, αποτελεί το αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (U.S. Central Command – CENTCOM), η οποία κατευθύνει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια τεράστια γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από την Αίγυπτο στα δυτικά έως το Καζακστάν στα ανατολικά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, όπου σταθμεύουν περίπου 10.000 στρατιώτες.

Τον Ιανουάριο, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με εταίρους της περιοχής, δημιούργησε νέο κέντρο συντονισμού (MEAD-CDOC) στην Αλ Ουντέιντ, με στόχο την ενίσχυση της ολοκληρωμένης αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας. Το νέο αυτό κέντρο αναμένεται να βελτιώσει τον συντονισμό και την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των περιφερειακών δυνάμεων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Κουβέιτ

Αρκετές εκτεταμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το Camp Arifjan, προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης του Στρατού των ΗΠΑ, και την αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ιράκ, γνωστή ως «The Rock» λόγω του απομονωμένου και σκληρού περιβάλλοντός της.

Διαβάστε επίσης: Ιράν: Δεκάδες πολίτες εγκατέλειψαν τη χώρα, διασχίζοντας τα σύνορα με την Τουρκία

Το Camp Buehring ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003 και λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός για μονάδες του αμερικανικού στρατού που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία, σύμφωνα με τον ιστότοπο του Στρατού των ΗΠΑ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα, νότια της πρωτεύουσας Άμπου Ντάμπι και κοινή με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΑΕ, αποτελεί κρίσιμο κόμβο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Έχει υποστηρίξει βασικές επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αποστολές αναγνώρισης σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι, αν και δεν αποτελεί επίσημη στρατιωτική βάση, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι ελλιμενισμού του Αμερικανικού Ναυτικού στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί τακτικά αμερικανικά αεροπλανοφόρα και άλλα πολεμικά πλοία.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ, στη δυτική επαρχία Ανμπάρ, υποστηρίζοντας τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και συμβάλλοντας στην αποστολή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Το 2020, η βάση αποτέλεσε στόχο ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ.

Στην ημιαυτόνομη Περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, η αεροπορική βάση του Ερμπίλ λειτουργεί ως κόμβος για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις που διεξάγουν ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με έκθεση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου το 2024, η βάση υποστηρίζει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις παρέχοντας ασφαλή χώρο για εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών και υλικοτεχνικό συντονισμό στο βόρειο Ιράκ.

Σαουδική Αραβία

Αμερικανοί στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία — οι οποίοι ανέρχονταν σε 2.321 το 2024, σύμφωνα με επιστολή του Λευκού Οίκου — επιχειρούν σε συντονισμό με τη σαουδαραβική κυβέρνηση, παρέχοντας δυνατότητες αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών.

Μέρος αυτών σταθμεύει περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Ριάντ, στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, η οποία υποστηρίζει αμερικανικά συστήματα αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστοιχιών Patriot και του συστήματος THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Ιορδανία

Η αεροπορική βάση Μουαφάκ αλ Σάλτι, στην περιοχή Αζράκ, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αμμάν, φιλοξενεί την 332η Εκστρατευτική Πτέρυγα της Κεντρικής Διοίκησης της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία συμμετέχει σε αποστολές σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Τουρκία

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ διαχειρίζονται από κοινού την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, στην επαρχία Άδανα, στη νότια Τουρκία. Η βάση φιλοξενεί αμερικανικές πυρηνικές κεφαλές και έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ.

Παράλληλα, αποτελεί έδρα για 1.465 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στην Τουρκία