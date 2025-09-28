Πέθανε ο Απόστολος Αλεξάκης - Πρωτεργάτης του ΕΛΟΜΑΣ

Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου ο Απόστολος Αλεξάκης, ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της Κρήτης και πρωτεργάτης του συνεταιριστικού κινήματος στον χώρο των σούπερ μάρκετ.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στις 16:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, στο χωριό Φουρνές Κυδωνίας Χανίων, τόπο καταγωγής και καρδιάς του.

Γεννημένος στις 26 Μαΐου 1944 στον Φουρνέ Χανίων, μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια με ισχυρές αξίες. Μετά από 16 χρόνια στην Αθήνα και εργασία στον ΟΤΕ, επέστρεψε στα Χανιά το 1981, όπου αφιερώθηκε στην τοπική ανάπτυξη.

Από το 1982 υπηρέτησε ως πρόεδρος του Καταναλωτικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ Χανίων για 43 συνεχόμενα χρόνια, μετατρέποντας τον συνεταιρισμό σε πυλώνα κοινωνικής και πολιτιστικής δράσης.

Υπό την ηγεσία του, το ΙΝΚΑ απέκτησε συμμετοχές σε επιχειρήσεις όπως η Νέα Τηλεόραση Κρήτης, ο TOP FM, η ΕΤΑΝΑΠ, η ΒΙΟΧΥΜ και η ΑΝΕΚ.

Οραματιστής του ΕΛΟΜΑΣ και του ΣΕΣΜΕ

Το 1994 ήταν ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ (ΕΛΟΜΑΣ), συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στον χώρο του λιανεμπορίου. Διετέλεσε πρόεδρος και υπεύθυνος αγορών έως το 2022. Το 2005 ανέλαβε και την προεδρία του ΣΕΣΜΕ, θητεύοντας έως το 2007.

Ο Απόστολος Αλεξάκης υπήρξε βασικός μέτοχος της τηλεόρασης ΚΥΔΩΝ και ιδρυτής της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης, ενισχύοντας την ενημέρωση και την πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Η φράση του «Οι Καταναλωτές Αγοράζουν – Οι Καταναλωτές Πωλούν – Οι Καταναλωτές Κερδίζουν» αποτυπώνει το όραμά του για έναν δίκαιο και συμμετοχικό τρόπο εμπορίου. Η δράση του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κοινωνία των Χανίων και στον ευρύτερο χώρο του ελληνικού λιανεμπορίου.