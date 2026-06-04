Έγκλημα στα Τρίκαλα: Η παλιά διαμάχη των δύο αδελφών πίσω από την οικογενειακή τραγωδία

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από τον θάνατο 82χρονου ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρα όπλου που κρατούσε ο αδελφός του.

Οι αρχικές πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ ανέφεραν ότι ο 86χρονος αδελφός του θύματος στα Τρίκαλα ήταν εκείνος που τηλεφώνησε στις Αρχές ενημερώνοντας για την τραγωδία και υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε.

Την ώρα που οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του 82χρονου βρίσκονται σε εξέλιξη, τοπικά μέσα κάνουν λόγο για χρόνιες διαφορές μεταξύ των δύο αδελφών που μεταφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Στο trikalavoice.gr αναφέρεται ότι μέλη της οικογένειας του θύματος ανέφεραν ότι «το φονικό είναι απότοκος της παλιάς διαμάχης μεταξύ των αδερφών».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το άρθρο η διαμάχη των δύο είχε ξεσπάσει πριν από 25 χρόνια όταν και «έσπασαν» την επιχείρησή τους, στον χώρο της οικοδομής, στα δύο.

Οι σχέσεις τους, όπως αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός τους δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ, παρά το ότι τα παιδιά τους, το καθένα από την πλευρά του, συνεργάζονταν μεταξύ τους.