Έγκλημα στο Αίγιο: Πώς έγινε το διπλό φονικό - Οι αντιφάσεις του 65χρονου που κρατείται ως ύποπτος

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στην περιοχή του Λόγγου Αιγίου.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, που ερεύνησαν τη σκηνή του εγκλήματος, έχουν ήδη συνθέσει το παζλ της άγριας νύχτας, με τον 65χρονο Ιταλό σύζυγό της να βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.

Αίγιο: Πώς έγινε το έγκλημα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το έγκλημα εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, ενώ ο 65χρονος πιθανόν είναι υπό την επήρεια αλκοόλ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 65χρονος, φέρεται να είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τον 26χρονο γιο της συζύγου του (από προηγούμενο γάμο της), ο οποίος είχε επιστρέψει μόλις πριν από δύο ημέρες από τη Γερμανία, όπου σπούδαζε. Ακολούθησε πάλη και συμπλοκή ανάμεσά τους, κάτι που μαρτυρά η έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς έπιπλα, φορητός υπολογιστής, οικιακές συσκευές και άλλα αντικείμενα βρίσκονταν στο πάτωμα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 65χρονος αρχικά σκότωσε τον 26χρονο μέσα στο δωμάτιό του, ξύπνησε η 54χρονη μητέρα ενδεχομένως για να δει τι συμβαίνει, πιθανόν αντιστάθηκε ή προσπάθησε να αποτρέψει τον σύντροφό της, ο οποίος σκότωσε και αυτή πιθανόν μέσα στην κρεβατοκάμαρά τους.

Ο 26χρονος σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι, που δεν επέφερε τον θάνατο. Πιθανόν, τον πυροβόλησε με αυτό, ο νεαρός σάστισε, πονούσε και ο 65χρονος τον αιφνιδίασε με το μαχαίρι. Ο γιος έχει βρεθεί μέσα στο δωμάτιό του και η μητέρα στον διάδρομο έξω από αυτό, όταν σηκώθηκε να δει τι συμβαίνει.

Οι αντιφάσεις

Ο 65χρονος Ιταλός κρατείται και εξετάζεται, ωστόσο φέρεται να πέφτει σε αντιφάσεις. Αρχικά υποστηρίζει ότι κοιμόταν, πως ξύπνησε στις 07:30 και πήγε να ξυπνήσει τη σύζυγό του περίπου στις 10:00 γιατί είχαν ραντεβού με γιατρό στις 11:00. Ισχυρίζεται ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου για να τους δει, γιατί οι σοροί ήταν πίσω από αυτή και δεν μπορούσε να την ανοίξει. Ο ίδιος ειδοποίησε τον γείτονα στις 12:00 το μεσημέρι. Ωστόσο, ο θάνατός τους προσδιορίζεται χρονικά αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό τους και η κατάσταση των σορών αναδεικνύει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Αίγιο: «Χτενίζουν» κάθε σπιθαμή οι αστυνομικοί

Κάθε σπιθαμή του σπιτιού όπου σημειώθηκε το στυγερό, διπλό έγκλημα, στον Λόγγο Αιγίου, «χτενίζουν» οι αστυνομικοί που έχουν μεταβεί στο χωριό, για να ερευνήσουν τη συνταρακτική υπόθεση.

Οι έρευνες των αστυνομικών εστιάζονται σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους της κατοικίας, καθώς και στο όχημα του 65χρονου Ιταλού, συντρόφου της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε. Ο 65χρονος έχει προσαχθεί για να δώσει κατάθεση στην Ασφάλεια και, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι τους βρήκε νεκρούς.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Σημειώνεται ότι οι σοροί της 54χρονης και του 26χρονου γιου της -ο οποίος φέρει τραύματα και από αεροβόλο όπλο αλλά και από μαχαίρι- παραμένουν στον χώρο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ιατροδικαστική αυτοψία. Κατά πληροφορίες, ωστόσο, η γυναίκα φέρει εκτεταμένα τραύματα και στα χέρια, τα οποία αποδίδοντα, εκ πρώτης, σε άμυνα. Αυτό, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, δείχνει ότι πιθανότατα έδωσε μάχη με τον δράστη του διπλού φονικού και πως ενδεχομένως προσπάθησε να προστατεύσει τον γιο της.