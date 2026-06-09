Θρίλερ με το διπλό φονικό στο Αίγιο: Με τραύμα από αεροβόλο ο γιος - Η μητέρα πάλεψε με τον δράστη

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στο Αίγιο το διπλό έγκλημα που σημειώθηκε στον Λόγγο, όπου ένας 26χρονος άνδρας και η 54χρονη μητέρα του εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, μέσα σε λίμνη αίματος.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, εξετάζοντας τα στοιχεία από τον χώρο του εγκλήματος, εκτιμούν ότι τα ξημερώματα προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του 65χρονου Ιταλού και του 26χρονου γιου της συντρόφου του. Η λογομαχία φαίνεται να εξελίχθηκε σε πάλη και βίαιη συμπλοκή, όπως δείχνει η εικόνα που αντίκρισαν οι ερευνητές στο εσωτερικό της κατοικίας, όπου έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα αντικείμενα βρέθηκαν αναποδογυρισμένα και σκορπισμένα στο πάτωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 που επικαλείται την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή, ο 26χρονος γιος έφερε τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο τύπου Flober, καθώς και τραύματα από μαχαίρι.

Οι αρχικές εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να χτύπησε αρχικά τον 26χρονο στο κεφάλι με το όπλο και στη συνέχεια να τον μαχαίρωσε.

Σχετικά με την 54χρονη μητέρα, τα στοιχεία δείχνουν ότι βρέθηκε έξω από το υπνοδωμάτιο, έχει πάρα πολλά τραύματα καθώς πάλεψε με τον δολοφόνο του παιδιού της και γι΄αυτό έχει δολοφονηθεί.

Και εκείνη έχει πολλές μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δολοφόνος μπήκε στο υπνοδωμάτιο, βρήκε ξαπλωμένο στο κρεβάτι τον 26χρονο, τον πυροβόλησε με αεροβόλο στο κεφάλι και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Η μητέρα του αντιλήφθηκε τον θόρυβο από το αεροβόλο όπλο, πήγε στο υπνοδωμάτιο, πάλεψε με τον δολοφόνο και γι΄αυτό έφερε τόσα τραύματα στο σώμα της. Στη συνέχεια την μαχαίρωσε και εκείνη μέχρι θανάτου.

Σημειώνεται ότι στο σπίτι έμενε και ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος είναι αυτός που ειδοποίησε τον γείτονα ότι τους βρήκε νεκρούς.

Αίγιο: Η στιγμή της προσαγωγής του βασικού υπόπτου

Η στιγμή της προσαγωγής του 65χρονου υπόπτου, τον οποίο οι αστυνομικοί κρατούσαν εντός της κατοικίας για μια πρώτη κατάθεση. Ο προσαχθείς μεταφέρεται με χειροπέδες στην Ασφάλεια για να δώσει κατάθεση.

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