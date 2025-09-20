Έγκλημα στο Κολωνάκι: O Ρωχάμης είχε μεταμφιεστεί σε γυναίκα και μπήκε στο δικαστήριο για να φυγαδεύσει τον Νάσιουτζικ

Το 1959 γυρίζεται η ταινία «Έγκλημα στο Κολωνάκι», στο διαμέρισμα του λογοτέχνη Θανάση Διαμαντόπουλου, στην οδό Διδότου 3. Ούτε το πιο άρρωστο ή ευφάνταστο μυαλό, θα μπορούσε να φανταστεί πως σχεδόν 30 χρόνια μετά, θα γινόταν πράγματι ένα στυγερό έγκλημα στο ίδιο διαμέρισμα με θύμα... τον ένοικο αυτού, τον 72χρονο έμπορο και λογοτέχνη Θανάση Διαμαντόπουλο.

Είχε δεχθεί 97 σφυριές...

Οι αστυνομικοί που είχαν σπεύσει στον τόπο του εγκλήματος, είχαν βρει πάνω σε μία σιδερώστρα, νεκρό τον γνωστό συγγραφέα. Ίχνη διάρρηξης δεν υπήρχαν, οπότε συμπέραναν πως το θύμα γνώριζε τον δολοφόνο του, οπότε άνοιξε με τη θέλησή του, δίχως βέβαια να γνωρίζει τις προθέσεις του.

Θανάσης Νάσιουτζικ | eurokinissi

Βασικός ύποπτος ήταν ο Θανάσης Νάσιουτζικ. Χημικός, επιχειρηματίας και συγγραφέας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών από το 1981 μέχρι το 1984. Γόνος εύπορης οικογένειας, η οποία ήταν από τις πλουσιότερες των Σερρών. Εκείνα τα χρόνια είχε έντονη κοινωνική παρουσία και δράση, ενώ πολλές φορές συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου και την υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη.

Έγκλημα στο Κολωνάκι | Alpha

Αυτόπτης μάρτυρας δεν υπήρχε, ωστόσο μία γυναίκα τηλεφώνησε στου αστυνομικούς δίοντας ένα σημαντικό στοιχείο. Το θύμα φώναζε στον δολοφόνο του «μη, Θανάση, έλεος...».

«Μπορώ να σκοτώσω με αυτά τα χέρια που τρέμουν;»

Ο Θανάσης Νάσιουτζικ όμως αρνείται όλες τις κατηγορίες, Μάλιστα κάλεσε στο σπίτι του δημοσιογράφους για να τους πείσει ότι είναι αθώος. Τους δείχνει τα χέρια του που τρέμουν. «Με αυτά τα χέρια μπορώ εγώ να σκοτώσω άνθρωπο;», τους ρωτάει. Έκπληκτοι οι δημοσιογράφοι του λένε ότι αυτό ακριβώς υποστηρίζει η αστυνομία: ότι το χέρι που σκότωσε τον Διαμαντόπουλο ήταν αδύναμο και ασταθές.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Νάσιουτζικ κάνει απόπειρα αυτοκτονίας με χάπια, με τους δικηγόρους του να λένε πως ήταν μία απέλπιδα προσπάθεια για την αδικία που ένιωθε, κι όχι γιατί είναι ένοχος. Ανακριτής και Εισαγγελέας όμως τον κρίνουν προφυλακιστέο.

Θανάσης Νάσιουτζικ | EUROKINISSI

Η γνωριμία με τον μετρ των αποδράσεων Βαγγέλη Ρωχάμη

Το διάστημα που ο Νάσιουτζικ είχε μείνει στη φυλακή μέχρι να δικαστεί, γνωρίστηκε και ανέπτυξε φιλία με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ο οποίος έμεινε γνωστός ως «μετρ των αποδράσεων». Είχε κάνει πάνω από δέκα. Την περίοδο της δίκης του Θανάση Νάσιουτζικ, ο Ρωχάμης είχε αποδράσει ξανά και ήταν ο νούμερο ένα καταζητούμενος της χώρας.

Αυτό πάντως δεν τον εμπόδισε να εμφανιστεί στο δικαστήριο στη δίκη του Νάσιουτζικ. Μεταμφιέστηκε μάλιστα σε γυναίκα με σκοπό να προτείνει στον Νάσιουτζικ να τον βοηθήσει να δραπετεύσει.

Την απίστευτη ιστορία, είχε αποκαλύψει στη «Μηχανή του Χρόνου» η κόρη του Νάσιουτζικ, Παυλίνα, το 2009. Ο Νάσιουτζικ περιέγραφε τον Ρωχάμη ως «Ρομπέν των Δασών» και εκτιμούσε την εξυπνάδα του αλλά και το γεγονός ότι διάβαζε βιβλία παρά τις περιορισμένες γραμματικές του γνώσεις. Ο Ρωχάμης εκτιμούσε εξίσου τον συγγραφέα και υπήρχε αμοιβαία συμπάθεια μεταξύ των δύο αντρών.

Βαγγέλης Ρωχάμης | eurokinissi

Όσο ο Νάσιουτζικ περίμενε τη δίκη του, ο Ρωχάμης είχε καταφέρει να αποδράσει για άλλη μια φορά και ενώ η αστυνομία τον αναζητούσε χωρίς αποτέλεσμα. Στο Εφετείο όπου έγινε η νέα δίκη του Νάσιουτζικ, η αίθουσα είναι κατάμεστη από συγγενείς, φίλους δημοσιογράφους. Μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας πλησιάζει τον κατηγορούμενο, κάθεται δίπλα του και αρχίζει να συνομιλεί μαζί του με πρόδηλη εγκαρδιότητα. Ο Νάσιουτζικ δείχνει ευχαριστημένος και ανταποκρίνεται σε ό,τι ακούει από το στόμα της.

«Σε παίρνω τώρα και φεύγουμε, έχω 5-6 απ' έξω»

Η συμπαθής κυρία που τόσο είχε χαρεί που είδε ο Νάσιουτζικ, δεν ήταν παρά ο διαβόητος δραπέτης, ο οποίος πέρασε κάτω από τη μύτη δεκάδων αστυνομικών, πλησίασε τον Νάσιουτζικ και του είπε: «Αν θες, σε παίρνω τώρα και φεύγουμε. Έχω τέσσερις-πέντε απ’ έξω». Ο Νάσιουτζικ αρνήθηκε και όταν βεβαιώθηκε ότι ο Ρωχάμης έχει βγει με ασφάλεια από την αίθουσα, κάλεσε τις κόρες του και τους εξομολογήθηκε τι είχε συμβεί.

Οι δικηγόροι του δεν έμαθαν ποτέ γι αυτή την ιστορία μέχρι να την φέρει στην επιφάνεια η Παυλίνα Νάσιουτζικ.

Αντιμέτωποι στην δίκη Νάσιουτζικ βρέθηκαν δύο μεγάλα ονόματα της δικηγορίας. Στην Πολιτική Αγωγή ο Νίκος Κωνσταντόπουλος (μετέπειτα πρόεδρος του Συνασπισμού) και στην υπεράσπιση ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος (μετέπειτα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας).

Η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου, στις 27 Μαΐου 1988, ήταν αθωωτική για τον Νάσιουτζικ, λόγω αμφιβολιών. Με απόφαση όμως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου έπειτα από πιέσεις της πλευράς Διαμαντόπουλου διατάχθηκε η επανάληψη της δίκης, που ορίστηκε για τον Ιούνιο του 1990. Για μια ακόμα φορά θα αθωωθεί με ψήφους 4 έναντι 3. Η υπόθεση παραπέμπεται στον Άρειο Πάγο που αποφασίζει ότι ο Νάσιουτζικ πρέπει να δικαστεί και πάλι. Στο τρίτο και τελευταίο Εφετείο καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη το 1993. Αποφυλακίστηκε το 1995, καθώς έκανε χρήση των ευνοϊκών διατάξεων για τους ηλικιωμένους καταδικασθέντες.

Απεβίωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2005.

Με τη σύζυγό του, τη μεταφράστρια και συγγραφέα Ζωή Νάσιουτζικ, απέκτησαν δυο κόρες: την Αρετή και τη συγγραφέα Παυλίνα Νάσιουτζικ, μητέρα του αναρχικού Νίκου Ρωμανού.