«Έχουμε μπει στο στόχαστρο της Τουρκίας»: Ο δήμαρχος της Αστυπάλαιας καταγγέλλει νέα παρενόχληση

Για τη νέα παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο του σκάφους Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικής ίνας ανάμεσα σε Αστυπάλαια και Κω, μίλησε ο δήμαρχος Αστυπάλαιας Νικόλαος Κομηνέας.



Καθώς εμφανίστηκε στον OPEN, ο δήμαρχος είπε: «Η Αστυπάλαια έχει μπει στο στόχο της Τουρκίας γιατί είναι το πιο νευραλγικό σημείο στο Αιγαίο, συνδέει τις Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, είναι στο ενδιάμεσο κενό»



«Γίνεται μια πόντιση οπτική ίνας που συνδέει την Αστυπάλαια με την ηπειρωτική χώρα. Το καλώδιο έχει μπει από Αμοργό προς Αστυπάλαια και τώρα είμαστε προς Κω», συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε και στην επέμβαση της φρεγάτας Αδριάς που υποχρέωσε την τουρκική τορπιλάκατο να αποχωρήσει, λέγοντας ότι παρατήρησε ότι «κάποια φρεγάτα είναι κοντά στο νησιά είτε ανατολικά είτε δυτικά».



Σύμφωνα με τον ίδιο «η πόντιση του καλωδίου συνεχίζεται κανονικά», ενώ όταν ερωτήθηκε σχετικά με παρενοχλήσεις από τουρκικής πλευράς ψαράδων του νησιού σημείωσε πως «κανένας ψαράς δεν πρόκειται να πάρει άδεια για να ψαρέψει στα ελληνικά χωρικά ύδατα γιατί είναι Ελλάδα».