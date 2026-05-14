Μενού

Το είδαμε και αυτό: Μεθυσμένος άνδρας επιτέθηκε σε διασώστες του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη - Συνελήφθη

Ένας 69χρονος σε κατάσταση μέθης σημείωσε επίθεση σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όσο του εκείνοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη Θεσσαλονίκη.

Reader symbol
Newsroom
ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 69χρονος άνδρας σημείωσε επίθεση σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το βράδυ της Τετάρτης (13/5), στη Νεάπολη, όσο εκείνοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 69χρονος, υπήκοος Γεωργίας, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο ίδιος φέρεται να απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και να επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ