Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 69χρονος άνδρας σημείωσε επίθεση σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το βράδυ της Τετάρτης (13/5), στη Νεάπολη, όσο εκείνοι του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 69χρονος, υπήκοος Γεωργίας, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο ίδιος φέρεται να απείλησε ένα μέλος του πληρώματος και να επιτέθηκε σε δεύτερο διασώστη, τον οποίο χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απλή σωματική βλάβη και απειλή.