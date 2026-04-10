Μενού

Το είδαμε κι αυτό στο Αίγιο: Κλήθηκε να πληρώσει τον οικογενειακό του τάφο... 33 χρόνια μετά τον θάνατό του

Την ειδοποίηση έλαβε ο γιος του, που παραξενεύτηκε και τηλεφώνησε στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου στο Αίγιο.

Reader symbol
Newsroom
Σταυρός σε νεκροταφείο
Σταυρός σε νεκροταφείο | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Επίσημο έγγραφο απεστάλη σε δημότη Αιγίου που... έχει πεθάνει εδώ και 33 χρόνια, για να αποπληρώσει τον οικογενειακό του τάφο.

Πρόκειται για εντολή πληρωμής ποσού άνω των 1.500 ευρώ για οικογενειακό τάφο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αιγίου.

Την ειδοποίηση έλαβε ο γιος του, που παραξενεύτηκε και τηλεφώνησε στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Αφού έκανε ταυτοποίηση των στοιχείων του, του μετέφεραν την υποχρεωτική καταβολή του χρέους από τον θανόντα πατέρα του (!) μη γνωρίζοντας -ούτε από το Δημοτολόγιο- πως έχει φύγει από τη ζωή.

Έτσι, όπως γράφει το patrapress.gr, ο «νεκρός» κλήθηκε να πληρώσει, με την υπάλληλο να λέει: «Αν δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος, ελάτε εσείς» με επιπρόσθετο χρέος λόγω παλαιότητας της οφειλής.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ