Aπάντηση Μαρινάκη σε Σαμαρά: «Η σύγκριση με τον Τσίπρα δεν έχει καμία λογική»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις πρόσφατες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, απορρίπτοντας τις συγκρίσεις που επιχείρησε να κάνει ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε αβάσιμη μια τέτοια εξίσωση, ενώ τοποθετήθηκε τόσο για τα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον κ. Σαμαρά όσο και για τις επικείμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει γενικός ανασχηματισμός, σημειώνοντας πως την Πέμπτη, μετά την εκλογή του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα πρόσωπα που θα αναλάβουν συγκεκριμένες κυβερνητικές αρμοδιότητες, μεταξύ αυτών και τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών.

«Η απήχηση ενός νέου κόμματος θα φανεί στις εκλογές»

Αναφερόμενος στα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τις πιθανές επιπτώσεις στη Νέα Δημοκρατία.

Όπως είπε, μόνο η λαϊκή ετυμηγορία μπορεί να δείξει αν μια τέτοια πολιτική πρωτοβουλία θα επηρεάσει τις εκλογικές ισορροπίες. Πρόσθεσε, πάντως, ότι οι θέσεις και η ρητορική που εκφράζει μέχρι σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός δεν φαίνεται να απευθύνονται στο κοινό που στηρίζει ή εξετάζει το ενδεχόμενο να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία.

«Η ταύτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα δεν έχει λογική βάση»

Σχολιάζοντας τη φράση του Αντώνη Σαμαρά περί «πολιτικών της μαρκίζας», με την οποία έβαλε στο ίδιο κάδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για μια σύγκριση χωρίς πολιτική και λογική τεκμηρίωση.

Όπως υποστήριξε, ο ίδιος ο κ. Σαμαράς είχε βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπος με την πολιτική πρακτική και τη ρητορική του Αλέξη Τσίπρα, τόσο σε πολιτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Μάλιστα, αναφέρθηκε ειδικά στην υπόθεση Novartis, υπογραμμίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε βιώσει τη στοχοποίηση που, κατά την άποψή του, ξεπερνούσε τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Το να εξισώνεται ο Αλέξης Τσίπρας με τον σημερινό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό της χώρας στερείται λογικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Χάρης Θεοχάρης.

Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να υιοθετήσει ανάλογες εκφράσεις, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί δεν βοηθούν τον δημόσιο διάλογο. Τόνισε ότι οι πολιτικές διαφωνίες, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να διατυπώνονται με πολιτικούς όρους και όχι μέσω προσωπικών ετικετών.

Αναφερόμενος στη δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία είχε χαρακτηρίσει τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά ως «αμφίδρομο λάθος», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια εξέλιξη που κανείς στην παράταξη δεν επιθυμούσε.

Ωστόσο, όπως είπε, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Χαρακτήρισε τη διαγραφή μια δυσάρεστη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι κρίθηκε αναπόφευκτη.

Σε ερώτηση για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για έναν πολιτικό με ισχυρή παραταξιακή συνείδηση και διαχρονική σύνδεση με τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως ανέφερε, τόσο ο Κώστας Καραμανλής όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν σταθερή σχέση με την παράταξη, αποφεύγοντας ωστόσο να προβεί σε οποιαδήποτε πρόβλεψη ή εκτίμηση για πιθανές μελλοντικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.