Ειδική Επιτροπή θα ερευνήσει τα αίτια του προβλήματος στο FIR Αθηνών: ΕΔΕ για τυχόν ευθύνες υπαλλήλων της ΥΠΑ

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα συγκροτείται Ειδική Επιτροπή για τη διερεύνηση του προβλήματος που εμφανίστηκε στις 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η νέα Επιτροπή, υπό την προεδρία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστου Τσίτουρα, θα αναλάβει να εντοπίσει με ακρίβεια τα αίτια της δυσλειτουργίας και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της.

Στη σύνθεσή της συμμετέχουν ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλης Μπλέτσας, ο συνταγματάρχης και Μηχανικός Επικοινωνιών του ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Ζαμπακόλας, ο υποδιευθυντής εποπτείας φάσματος της ΕΕΤΤ Νίκος Ηγουμενίδης, καθώς και εκπρόσωπος του EUROCONTROL, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, ο υπουργός ζήτησε από τη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να προχωρήσει άμεσα σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Στόχος είναι να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες ή παραλείψεις υπαλλήλων και υπηρεσιών, αλλά και να παρουσιαστούν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.