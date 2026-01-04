Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα καταγράφεται εδώ και λίγη ώρα στο FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα να έχουν «παγώσει» όλες οι προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια.

Oι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το ζήτημα που έχει προκύψει εντοπίζεται στα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία υπάγονται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι πτήσεις που επηρεάζονται

Από το τεχνικό πρόβλημα επηρεάζονται όλες οι πτήσεις προς και από την Ελλάδα, τόσο στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε καθυστερήσεις και αναστολές πτήσεων μέχρι νεωτέρας, ενώ γίνεται αγώνας δρόμου για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Αυτή την ώρα εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που ήταν ήδη στον αέρα.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ δεν αποκλείεται το προσωρινό κλείσιμο του FIR Αθηνών έως ότου αποκατασταθούν πλήρως οι επικοινωνίες.