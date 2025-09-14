Ειδοποίηση για βόμβα σε σούπερ μάρκετ στους Αμπελόκηπους

Συναγερμός στους Αμπελόκηπους μετά από μέιλ που εστάλη και το οποίο ενημέρωνε για έκρηξη βόμβας τα μεσάνυκτα. Στο σημείο έχει σπεύσει ομάδα ΤΕΕΜ ενώ έχει αποκλειστεί η οδός Σεβαστουπόλεως.
Λόγω της διενέργειας ελέγχου, πραγματοποιούνται έτσι οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:
- Στην οδό Σεβαστουπόλεως από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
- Στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων
