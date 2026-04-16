Εικόνες από τη «μάχη» με το υγρό τσιμέντο στην Κυψέλη - Συνεργεία καθαρίζουν ό,τι βρουν

Μια γειτονιά στην Κυψέλη έχει μετατραπεί σε απέραντο γκρίζο εργοτάξιο και τα συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν «μάχη» με το υγρό τσιμέντο που αναβλύζει από την αυλή μιας εγκαταλελειμμένης οικίας στην οδό Στροφάδων.

Το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο, το οποίο ορισμένοι αναφέρουν ως ανάβλυση «υγρού αθηναϊκού σχιστόλιθου», έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό πρόβλημα, αναγκάζοντας την Τροχαία να κλείσει άμεσα τις οδούς Στροφάδων, Ευβοίας και Σκύρου, όπως αναφέρει το Orange Press Agency.

Ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν εμβρόντητοι τη γκρίζα μάζα να κατακλύζει το οδόστρωμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούν να περιορίσουν το υλικό και να εντοπίσουν το αίτιο της «διαρροής» που μετέτρεψε την αυλή σε πηγή... τσιμέντου.