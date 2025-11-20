Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 12.00 η Δήμητρα Ματσούκα, προκειμένου να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, έπειτα από τη σύλληψή της αργά χθες το βράδυ στη Βουλιαγμένη.

Η ηθοποιός φέρεται να εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 97 χλμ. την ώρα σε δρόμο με όριο τα 50, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ με τις μετρήσεις να υπερβαίνουν το νόμιμο όριο, με αποτέλεσμα να βαρύνεται πλέον με κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και στέρηση των απαραίτητων εγγράφων κυκλοφορίας.