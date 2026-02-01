Εικόνες καταστροφής στη Λάρισα από την κακοκαιρία - Υπερχείλησε ρέμα στον Αγιόκαμπο

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η κακοκαιρία που άρχισε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας από το πρωί της Κυριακής, 1 Φερβρουαρίου με εικόνες απόλυτης καταστροφής να παρατηρούνται και στη Λάρισα, όπου σπίτια και επιχειρήσεις απειλούνται από τον όγκο νερού που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το MEGA, οι κάτοικοι είναι απελπισμένοι, καθώς είναι η τρίτη φορά μέσα σε έναν χρόνο που απειλούνται οι περιουσίες τους.

Στον Αγιόκαμπο στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, σημειώθηκαν μεγάλα προβλήματα καθώς ρέμα υπερχείλισε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα τα νερά να καταλήγουν στην παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της θάλασσας.

Παρατηρείται μάλιστα ότι από την ορμή του νερού δρόμος και θάλασσα έχουν γίνει ένα ενώ ένα κατάστημα που βρίσκεται στο σημείο έχει γεμίσει νερό προκαλώντας μεγάλες ζημιές.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπερχείλιση σημειώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς τα ρέματα της περιοχής άρχισαν να «κατεβάζουν» μεγάλους όγκους νερού, ενώ από την έντονη ροή δεν προκλήθηκαν μέχρι στιγμής τραυματισμοί.

Στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής συνιστάται αυξημένη προσοχή, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν τα παράλια της Λάρισας, με τα ρέματα να παραμένουν σε αυξημένη ροή.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι, σε περίπτωση επιδείνωσης, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των πολιτών.