Εικόνες ντροπής στο Νοσοκομείο Ρίου: Περιστέρια τρώνε από πιάτα ασθενών

Εικόνες που προκαλούν έντονη ανησυχία έρχονται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου περιστέρια κινούνται ελεύθερα μέσα στους χώρους νοσηλείας.

Σε βίντεο που προβλήθηκε από τον ΑΝΤ1, φαίνεται πτηνό να περιφέρεται ανενόχλητο σε θάλαμο ασθενών, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τρώει από πιάτα νοσηλευομένων.

Το φαινόμενο είναι καθημερινό. Τα περιστέρια εμφανίζονται τόσο στους θαλάμους όσο και στους διαδρόμους, όπου ψάχνουν τροφή ανάμεσα σε ψίχουλα. Συνοδοί καταγγέλλουν ότι η παρουσία τους έχει επεκταθεί και σε άλλους χώρους, όπως εργαστήρια του νοσοκομείου στην Πάτρα.

Στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί φωλιές στις ψευδοροφές, τις οποίες η διοίκηση είχε προσπαθήσει να απομακρύνει. Ωστόσο, τα πτηνά συνέχισαν να δημιουργούν νέες φωλιές γύρω από το κτίριο, με αποτέλεσμα να εισβάλλουν εκ νέου στους θαλάμους όταν ανοίγουν παράθυρα.