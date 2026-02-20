«Είμαι μόνο Ελληνίδα, αυτό θέλω να θυμάστε»: Τι είχε πει η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην Λόλα Νταϊφά

Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, στη Μητρόπολη Αθηνών, και το τελευταίο «αντίο» είπαν εξέχουσες προσωπικότητες. Ανάμεσα τους η Άντζελα Γκερέκου και η Λόλα Νταϊφά.

Αρχικά η Άντζελα Γκερέκου, φανερά συγκινημνένη δήλωσε: «Όλοι αισθανόμαστε και οφείλουμε να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη που η ζωή, ο Θεός, η Ελλάδα, μας χάρισε για εκατό χρόνια αυτό το σπουδαίο πνεύμα».

Χαρακτήρισε την εκλιπούσα ως μια γυναίκα που έκανε όλους τους ανθρώπους να νιώθουν υπερήφανοι ως Έλληνες και ως Ελληνίδες, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε «μια πολίτης του κόσμου, ένα μυαλό γεμάτο από μια ιδιαίτερη δημιουργική ευφυΐα και ενσυναίσθηση».

​Σύμφωνα με την κυρία Γκερέκου, η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ήταν ένας άνθρωπος του πολιτισμού και της ίδιας της ζωής, που με τη φιλοσοφική της διάσταση «πάντοτε έδινε απαντήσεις ή σε προβλημάτιζε να ψάξεις όλα αυτά που απασχολούν τον άνθρωπο σαν υπόσταση». Αναφερόμενη στην προσωπική τους σχέση, σημείωσε ότι ένιωθε ευλογημένη που τα τελευταία δέκα χρόνια της χάρισε κομμάτι της φιλίας της, τονίζοντας πως «άκουσα από εκείνη την ίδια λόγια που με συντρόφευσαν και θα με συντροφεύσουν όλη μου τη ζωή».

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: Η συγκλονιστική ιστροία της Λόλα Νταϊφά

Με τη σειρά της, όπως μεταφέρει το Orange Press Agency, για τη μεγάλη ιστορικό μίλησε και η Λόλα Νταϊφά, και αίσθηση έκανε η σπάνια αφήγησή της με φόντο έναν προσωπικό διάλογο που είχαν.

Διαβάστε επίσης: Ο επικήδειος Μητσοτάκη για τη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Η προσφορά της δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά»

Αφού περιέγραψε την Αρβελέρ ως «μια Ελληνίδα που μας πλούτισε όλους, όχι μόνο με τη γνώση της, αλλά και με την προσωπικότητά της». Η κ. Νταϊφά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η εκλιπούσα «ένωσε το Βυζάντιο και μας είπε ότι το Βυζάντιο είναι Ελλάδα και μας είπε ότι η Ελλάδα η σημερινή είναι συνέχεια του Βυζαντίου».

​Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, η κορυφαία βυζαντινολόγος κατάφερε να κάμψει κάθε αμφισβήτηση για την ιστορική συνέχεια του έθνους, κάνοντας «αυτό το μεγάλο δώρο στην πατρίδα της» μέσα από την επιστημοσύνη και την αγάπη της για τη χώρα.

Επιπλέοιν, περιέγραψε τη στιγμή που την ρώτησε αν θέλει να τη θυμούνται ως μεγάλη επιστήμονα ή πρύτανη. Η απάντηση της Αρβελέρ ήταν αφοπλιστική: «Είμαι μόνο Ελληνίδα. Αυτό θέλω να θυμάστε».