Εισαγγελική παρέμβαση για τα κομμένα καλώδια στην τηλεδιοίκηση: Σάλος μετά την καταγγελία Κυρανάκη

Την παρέμβαση εισαγγελέα έφερε το περιστατικό δολιοφθοράς στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνας - Θεσσαλονίκη, που κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Υπενθυμίζεται πως η καταγγελία του κ. Κυρανάκη αφορούσε περιστατικό κοπής και πιθανής κλοπής καλωδίων του συστήματος ασφαλείας, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας, στην οποία αποκρίθηκε τώρα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Τηλεδιοίκηση: «Ντόμινο» εξελίξεων μετά την καταγγελία

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας και στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Όπως έγινε γνωστό, η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε χθες το απόγευμα, όταν διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας τοπικά το σύστημα, που λειτουργεί άλλωστε μόνο σε ορισμένα σημεία της γραμμής, κάτι που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου.

«Πρόκειται για καθαρή δολιοφθορά από κάποιον που ήθελε νεκρούς δύο ημέρες πριν από την επέτειο για τα Τέμπη», ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών στο ΣΚΑΙ.