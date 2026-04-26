Έκαναν το πλοίο «λίμνη» επειδή κάπνισαν σε εσωτερικό χώρο: Δείτε το βίντεο από την ενεργοποίηση της πυρόσβεσης

Στο πλοίο «Νήσος Σάμος» που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Χίος-Λέσβος την Παρασκευή 24/4, ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης και όχι αναίτια.

Πιο συγκεκριμένα με πληροφορίες από το kalloninews.gr, επιβάτες κάπνισαν σε εσωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα ανίχευσης καπνού και πυρόσβεσης και να εκτοξευτούν νέρα, τα οποία προκάλεσαν ζημιές, τελικώς, στο πλοίο.