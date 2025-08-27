Εκατοντάδες διαδηλωτές στην πορεία υπέρ της Παλαιστίνης: Φωτοβολίδες έξω από την ισραηλινή πρεσβεία

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εχθές το βράδυ (26/08) στο κέντρο της Αθήνας, σε μια πορεία αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό. Η ειρηνική συγκέντρωση είχε ως κεντρικό αίτημα την κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την καταδίκη των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

Η πορεία ξεκίνησε από το Πάρκο Ελευθερίας, με τους συμμετέχοντες να κρατούν παλαιστινιακές σημαίες και πανό. Με παλμό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές κινήθηκαν μέσω κεντρικών οδών, πραγματοποιώντας μια συμβολική στάση έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, προτού καταλήξουν στον τελικό τους προορισμό, την πρεσβεία του Ισραήλ στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, το κυρίαρχο σύνθημα που αντηχούσε στους δρόμους της πρωτεύουσας ήταν το «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ ακούγονταν επίσης συνθήματα κατά του ισραηλινού στρατού.

Διαδήλωση για την Παλαιστίνη: Φωτοβολίδες έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Κατά την άφιξη της πορείας έξω από το κτήριο της ισραηλινής πρεσβείας, όπου υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μια ομάδα διαδηλωτών πέταξε φωτοβολίδες. Το περιστατικό αυτό, ωστόσο, δεν προκάλεσε ένταση και η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Οι δρόμοι που είχαν κλείσει για την κίνηση των διαδηλωτών δόθηκαν σταδιακά στην κυκλοφορία.

«Η ασταμάτητη γενοκτονία και λιμοκτονία του Παλαιστινιακού λαού απ' το κράτος-τρομοκράτη, το Ισραήλ, που μετρά ήδη δεκάδες χιλιάδες δολοφονημένους -έναν φρικαλέο αριθμό που αυξάνεται καθημερινά- κλιμακώνεται τώρα με την επιχείρηση χερσαίας εισβολής του στρατού των σιωνιστών για την ισοπέδωση της Γάζας. 60.000 φύλλα πορείας στέλνονται σε ισραηλινούς πολίτες, που επιστρατεύονται μέσα στην εβδομάδα, ενώ θ' ακολουθήσουν, άμεσα, άλλα 20.000.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ήδη εισβάλει στα περίχωρα της Γάζας και έχει ξεκινήσει βομβαρδισμούς, ενώ προκλητικά απαιτεί το κλείσιμο νοσοκομείων και την πλήρη εκκένωση της Βόρειας Γάζας.

Οι Παλαιστίνιοι που είναι ήδη αποκλεισμένοι σ' αυτή τη λωρίδα γης οδηγούνται στον ξεριζωμό και εκδιώκονται προς τον Νότο! Όμως, τα σχέδια των σιωναζί δεν σταματούν στην κατάληψη της Γάζας! Παράλληλα, ανακοινώνουν την εγκατάσταση χιλιάδων νέων εποίκων στη Δυτική Όχθη, με στόχο τη διχοτόμησή της» ανέφερε μια ομάδα εκ των διοργανωτών της συγκέντρωσης.