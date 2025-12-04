Μενού

Έκλεισαν και την Πατρών - Πύργου οι αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό από την Κάτω Αχαΐα

Σε αιφνιδιαστικό μπλόκο στην ΕΟ Πατρών - Πύργου προχώρησαν οι αγρότες της Αχαΐας λίγο μετά τις 19:30, με την κυκλοφορία να μεταφέρεται στην Παλαιά Εθνική.

Reader symbol
Newsroom
Το αγροτικό μπλόκο στην Πατρών - Πύργου
Το αγροτικό μπλόκο στην Πατρών - Πύργου | Glomex - MEGA
  • Α-
  • Α+

Συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους δίνουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, καθώς λίγο μετά τις 19:30 σήμερα (4/12) έκλεισαν και τη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας.

Λόγω του αιφνιδιαστικού αγροτικού μπλοκου, η αστυνομία έχει εφαρμόσει εκτροπή της κυκλοφορίας προς την Παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος της Βάρδας για την εξυπηρέτηση των οδηγών, μεταφέρει το gaia365.

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ