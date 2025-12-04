Έκλεισαν και την Πατρών - Πύργου οι αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό από την Κάτω Αχαΐα

Συνέχεια στις κινητοποιήσεις τους δίνουν οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας, καθώς λίγο μετά τις 19:30 σήμερα (4/12) έκλεισαν και τη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας.
Λόγω του αιφνιδιαστικού αγροτικού μπλοκου, η αστυνομία έχει εφαρμόσει εκτροπή της κυκλοφορίας προς την Παλαιά Εθνική Οδό στο ύψος της Βάρδας για την εξυπηρέτηση των οδηγών, μεταφέρει το gaia365.
- Βγήκε ο χάρτης επικινδυνότητας για την κακοκαιρία Byron: Ποιες περιοχές θα δουν ακραία φαινόμενα
- Στο ίδιο μπαρ Τσίπρας και Κωνσταντοπούλου – H σιωπή που έκλεψε την παράσταση
- Κακοκαιρία στην Αττική: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο - Πότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή
- Το δείπνο Λιάγκα-Αρναούτογλου που κανόνισε ο ΑΝΤ1 στην Πεντέλη για να μπει ένα τέλος στην παρεξήγηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.