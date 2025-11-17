Οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν λίγο μετά τις 13:00 προκειμένου να ξεκινήσει το καθιερωμένο τελετουργικό με την αιματοβαμμένη σημαία και στη συνέχεια τα μπλοκ των οργανώσεων και των φοιτητικών συλλόγων που ήδη κάνουν προσυγκεντρώσεις, θα στηθούν στο δρόμο για την απογευματινή πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σημειώθηκε μικροένταση έξω από την πύλη του ιδρύματος όταμ ομάδα νεαρών πέταξε μπουκάλια και μια κροτίδα μέσα στο προαύλιο, όπου πραγματοποιείται ομιλία, παρουσία του Πρύτανη της Σχολής, Ιωάννη Χατζηγεωργίου.

Πέριξ του ιδρύματος, αλλά και σε Ακαδημίας, Σόλωνος, Πατησίων και άλλους δρόμους, γίνονται έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ ενώ αδιάκοπα πέτα πάνω από μπλοκ διαδηλωτών το drone της αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει πραγματοποιήσει 20 προληπτικές προσαγωγές εκ των οποίων, η μία έχει μετατραπεί σε σύλληψη.

Από τις 9 το πρωί πέρασαν πολίτες κάθε ηλικίας αφήνοντας στο μνημείο των θυμάτων της εξέγερσης κόκκινα γαρύφαλλα, μηνύματα αλλά και ζωγραφιές που κρατούσαν με καμάρι παιδάκια.

Πενήντα δύο χρόνια από τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, όταν ένα από τα τανκς του στρατού των πραξικοπηματιών γκρέμισε τη σιδερένια πόρτα για να καταστείλει τις διαδηλώσεις, ο φόρος τιμής στους αγωνιστές συνεχίζεται με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

«Ήμουνα εδώ τότε», ανέφερε ένας εκ των πρωτοστατών της τότε νεολαίας, που βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων και αδιαλείπτως εδώ και 52 χρόνια επανέρχεται για την επέτειο της εξέγερσης.

«Είχα έρθει εδώ γιατί είχα την ελπίδα ότι αυτή η νεολαία θα κατορθώσει να διώξει το καθεστώς, όντως, το κατόρθωσε με θυσίες, με αίματα. Επιβιώσαμε και παλέψαμε», είπε.

Παραδίπλα, η Αναστασία, 11 χρονών: «Ήρθα στο Πολυτεχνείο για να τιμήσω αυτούς που πεθάνανε για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι». Μαζί της, η γιαγιά της που θυμάται: «Είχαν βγει οι αστυνομικοί και καθάριζαν με τις μάνικες τα αίματα».

Το πρωί κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑΣωκράτης Φάμελλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

Tα καλέσματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ΑΔΕΔΥ: 15:30 – Πλατεία Κλαυθμώνος

Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ): 16:30 – Προπύλαια

ΚΚΕ (μ-λ): 15:00 – Χρ. Λαδά & Σταδίου

Κ.Ο. Αττικής ΚΚΕ: 17:00 – Σταδίου & Γεωργίου Σταύρου

Στη Θεσσαλονίκη το κάλεσμα είναι για τις 6 το απόγευμα στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, από όπου και θα ξεκινήσει πορεία προς το κέντρο της πόλης. Στη συμπρωτεύοσα οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονταικαι στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πολυτεχνείο: Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας.

Και φέτος αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 5.500 αστυνομικοί από πλήθος Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. όπως Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας.

Μέτρα θα ληφθούν πέριξ του Πολυτεχνείου και όταν ξεκινήσει η καθιερωμένη πορεία μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος θα τοποθετηθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να αποφευχθεί η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με το πανεπιστημιακό ίδρυμα ενώ πέριξ των δρόμων και της πλατείας Εξαρχείων θα αναπτυχθούν επίσης διμοιρίες και δυνάμεις της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ όπου κρίνεται απαραίτητο.

Μέτρα θα ληφθούν και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και φέτος μπορεί κάποιες ομάδες να θελήσουν να καταλήξουν στην ισραηλινή Πρεσβεία, όπως επίσης μέτρα θα ληφθούν και σε άλλες Πρεσβείες και πέριξ Συντάγματος και Βουλής.

Drones και ελικόπτερα της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν συνεχώς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ από την πορεία και την περιοχή των Εξαρχείων για τυχόν άτομα που θα θελήσουν να ανέβουν σε ταράτσες, ενώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων θα βρίσκονται και εισαγγελείς για άμεση λήψη αποφάσεων εφόσον χρειαστεί.

Σε νευραλγικά σημεία θα αναπτυχθούν και τα υδροβόλα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. ενώ καθ’ όλη την διάρκεια της πορείας θα βρίσκονται ανεπτυγμένες ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και βεβαίως της Ασφάλειας για προληπτικές προσαγωγές κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων. Μέτρα με παρουσία της Αστυνομίας θα αρχίσουν να λαμβάνονται από αύριο κιόλας τα οποία θα κορυφωθούν βεβαίως την Δευτέρα.

Μετά τις 2 το μεσημέρι (14:00) θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό: Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σήμερα θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από ώρα 06:00 καθώς θα γίνει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής δρόμους:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.