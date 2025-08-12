Έκλεψε χρυσαφικά 23.000 ευρώ από σπίτι στην Πάτμο και τον «τσάκωσαν» σε πλοίο στην Καβάλα

Χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας 23.000 ευρώ αφαίρεσε από κατοικία στην Πάτμο ένας 40χρονος, ο οποίος εισήλθε στο σπίτι κατά την απουσία των ιδιοκτητών.

Λίγες ώρες αργότερα, ο δράστης επιβιβάστηκε σε πλοίο με προορισμό την Καβάλα, χωρίς να γνωρίζει ότι ο ιδιοκτήτης της οικίας είχε ήδη διαπιστώσει την κλοπή και είχε ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, ενεργοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η Αστυνομία και το Λιμενικό κινητοποιήθηκαν άμεσα και, αξιοποιώντας τις σχετικές πληροφορίες, ταυτοποίησαν τον δράστη και διαπίστωσαν ότι είχε ήδη αναχωρήσει με το πλοίο.

Αμέσως ενημερώθηκε ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος έδωσε εντολή για τον εντοπισμό και την απομόνωση του υπόπτου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Κατά τον έλεγχο, ο 40χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του τα κλοπιμαία, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο δράστης παραδόθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές Αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: rodiaki.gr