Μενού

Έκλεψε χρυσαφικά 23.000 ευρώ από σπίτι στην Πάτμο και τον «τσάκωσαν» σε πλοίο στην Καβάλα

Δεν πρόλαβε να φτάσει στην Καβάλα με το πλοίο ο 40χρονος καθώς συνελήφθη εν πλω.

Reader symbol
Newsroom
Xeiropedes
Χειροπέδες | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας 23.000 ευρώ αφαίρεσε από κατοικία στην Πάτμο ένας 40χρονος, ο οποίος εισήλθε στο σπίτι κατά την απουσία των ιδιοκτητών.

Λίγες ώρες αργότερα, ο δράστης επιβιβάστηκε σε πλοίο με προορισμό την Καβάλα, χωρίς να γνωρίζει ότι ο ιδιοκτήτης της οικίας είχε ήδη διαπιστώσει την κλοπή και είχε ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, ενεργοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η Αστυνομία και το Λιμενικό κινητοποιήθηκαν άμεσα και, αξιοποιώντας τις σχετικές πληροφορίες, ταυτοποίησαν τον δράστη και διαπίστωσαν ότι είχε ήδη αναχωρήσει με το πλοίο.

Αμέσως ενημερώθηκε ο καπετάνιος του πλοίου, ο οποίος έδωσε εντολή για τον εντοπισμό και την απομόνωση του υπόπτου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Κατά τον έλεγχο, ο 40χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του τα κλοπιμαία, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο δράστης παραδόθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές Αρχές και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Πηγή: rodiaki.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ