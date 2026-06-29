Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων στα Πατήσια – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 29 Ιουνίου, στην περιοχή των Πατησίων, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις 05:00 σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Αχαρνών.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης μέσα σε σακούλα, καθώς και βραδύκαυστο φυτίλι.
Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, από την ισχύ της έκρηξης προκλήθηκε μικρός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο της επιχείρησης, ενώ καταστράφηκαν οι γυάλινες προσόψεις του καταστήματος και υπέστη υλικές ζημιές ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο ακριβώς απέξω.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή για τη συλλογή στοιχείων. Οι Αρχές διενεργούν προανάκριση για το περιστατικό, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να αποκαλυφθούν τα αίτια της επίθεσης και οι δράστες.
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