Έκρηξη στον Εύοσμο: «Εκδικητικό χτύπημα» με εντολή από τις φυλακές εξετάζουν οι Αρχές

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση της έκρηξης που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι το χτύπημα μπορεί να οργανώθηκε «με εντολή από τις φυλακές». Το περιστατικό χαρακτηρίζεται από τους αξιωματικούς ως «επαγγελματικό», ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ανάληψης ευθύνης τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το χτύπημα παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με την έκρηξη που είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο σε τράπεζα στην οδό Αγίου Δημητρίου, όπου είχε χάσει τη ζωή της μια 39χρονη γυναίκα.

Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε παρόμοιος εμπρηστικός μηχανισμός, καθώς και σχεδόν ίδια ποσότητα εκρηκτικής ύλης - περίπου δύο κιλά αμμωνιοδυναμίτιδας.

Το στοιχείο που προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές είναι ότι ο δράστης ή οι δράστες τοποθέτησαν τόσο μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών σε πυκνοκατοικημένη περιοχή χωρίς καμία προειδοποίηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους κατοίκους.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ερευνητές στρέφονται στο σενάριο ενός «εκδικητικού» χτυπήματος, πιθανότατα οργανωμένου από άτομο που βρίσκεται ήδη στη φυλακή και επιδιώκει να στείλει μήνυμα.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η οποία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις πιθανές διασυνδέσεις των εμπλεκομένων.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές: επτά σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές, ενώ στις εισόδους τριών πολυκατοικιών έσπασαν τζάμια και αποκολλήθηκαν σοβάδες.