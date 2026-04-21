Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: «Αφήγημα που δεν προκύπτει από τα περιστατικά» λέει η δικηγόρος κατηγορούμενης

Την ενοχή δύο κατηγορουμένων και την απαλλαγή άλλων τριών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Ρωμανός, πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στην υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελοκήπους, σε μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις τρεις το απόγευμα.

Η εισαγγελική πρόταση αφορά την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και δύο ακόμα κατηγορουμένων λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών», καθώς κρίθηκε ότι οι υπάρχουσες ενδείξεις -όπως το αποτύπωμα του Ρωμανού σε κινητό αντικείμενο, μια σακούλα απορριμμάτων - δεν συνιστούν πλήρεις αποδείξεις ενοχής, δεδομένου ότι το αντικείμενο θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα.

Στον αντίποδα, όπως αναφέρει το Orange Press Agency, η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή της Μαριάννας Μανουρά και της Δήμητρας Ζ. για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών.

Κατά την πρόταση, οι δύο κατηγορούμενες, μαζί με τον θανόντα Κυριάκο Ξυμητήρη, αποτελούσαν μέλη οργάνωσης που στόχευε κρατικές δομές.

Δίκη Αμπελοκήπων - Παπαρρούσου: «Σκληρή πρόταση, βασισμένη σε αφήγημα, για τη Δήμητρα»

«Σήμερα η εισαγγελέας έκανε την πρότασή της για τους κατηγορουμένους που δικάζονται σε αυτή τη δίκη για την έκρηξη των Αμπελοκήπων. Πρέπει να πω ότι για τους τρεις ήταν απαλλακτική η πρόταση. Για τις δύο κοπέλες ωστόσο που δικάζονται η πρόταση δεν ήταν απαλλακτική» λέει στο Orange Press Agency η δικηγόρος Άννυ Παπαρρούσου, που εκπροσωπεί τη Δήμητρα Ζ. στη δίκη για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους.

«Για τη μεν Μαριάννα Μανουρά περιελάμβανε αρκετά κακουργήματα. Για τη δε Δήμητρα η απόφαση ήταν αρκετά σκληρή στο επίπεδο της απόδοσης των κατηγοριών. Σκεπτόμενη και τις ποινές που αυτές επισύρουν, έτσι όπως την είδα εγώ την εισαγγελική πρόταση, σε αυτό το καταδικαστικό σκέλος, έχω να πω σε ό,τι αφορά την εντολέα μου τη Δήμητρα ότι ήταν μία πρόταση η οποία προέτασσε ένα αφήγημα που δεν προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά.

Παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας πρέπει πάντοτε να διερευνά και την ενοχή και την αθωότητα του κατηγορουμένου, εγώ σε αυτό το επίπεδο δεν το διέγνωσα. Δεν είδα η εισαγγελέας να ψάχνει και να βρίσκει στη δικογραφία και δεν είναι ανάγκη και να ψάξει γιατί αυτά είναι εμφανή τα σημεία που είναι καταδεικτικά για την αθωότητα της εντολέως μου» ανέφερε κλείνοντας η Άννυ Παπαρρούσου.