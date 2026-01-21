Μενού

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηλεκτρικό και Τραμ λόγω κακοκαιρίας

Διακοπές κυκλοφορίας και σταθμοί που δεν λειτουργούν σε ΗΣΑΠ και Τραμ εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

HSAP
ΗΣΑΠ
Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, λόγω της έντονης κακοκαιρίας, η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

