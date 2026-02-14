Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για να προειδοποιήσεις για νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα, Σάββατο (14/02), το απόγευμα.

Το έκτακτο ενημερώνει πως θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, αλλά και θα υπάρχει σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ειδικότερα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

α. στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια)