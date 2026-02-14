Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για να προειδοποιήσεις για νέο κύμα κακοκαιρίας από σήμερα, Σάββατο (14/02), το απόγευμα.
Το έκτακτο ενημερώνει πως θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, αλλά και θα υπάρχει σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Διαβάστε επίσης: Αφρικανική σκόνη «σκεπάζει» τη χώρα: Οι περιοχές που θα «χαθούν» - Χάρτες
Ειδικότερα:
1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.
α. στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026
β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026
γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.
2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).
3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια)
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.