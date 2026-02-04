Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και χαλάζι από σήμερα το βράδυ - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση του καιρού, η οποία ξεκινά από το βράδυ της Τετάρτης και θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας έως και την Παρασκευή.

Το έκτακτο δελτίο κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για πολύ ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8–9 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στη βορειοδυτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθούν στη δυτική χώρα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

• Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρος: Από το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

• Υπόλοιπο Ιόνιο και δυτική Στερεά: Από τα ξημερώματα της Πέμπτης έως το απόγευμα.

• Δυτική και νότια Πελοπόννησος: Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ.

• Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Από το πρωί της Πέμπτης έως τη νύχτα.

• Νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου: Από το μεσημέρι της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

• Δωδεκάνησα: Από το απόγευμα της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής.

Η ΕΜΥ θα ανανεώσει το έκτακτο δελτίο μέσα στις επόμενες 12 ώρες, ενώ συστήνεται συνεχής ενημέρωση και από τις επίσημες προειδοποιήσεις του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.