Εκτός κινδύνου το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια - Γλίτωσαν την μεταμόσχευση ήπατος

Σημαντική βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του παρουσίασε το τελευταίο 24ωρο το ζευγάρι από την Έδεσσα που είχε μεταφερθεί στην Ιταλία, αφού κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια που μάζεψε από το βουνό.

Ο 65χρονος άνδρας και η 55χρονη γυναίκα διέφυγαν πλέον τον κίνδυνο ένω γλίτωσαν τα χειρότερα, με τον γιατρούς να τους ενημερώνουν πως δεν χρειαστούν τελικά μεταμόσχευση ήπατος, επέμβαση για την οποία είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Ιταλίας.

«Όλα έγιναν όπως έπρεπε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη βοήθεια που μας παρείχαν. Έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο και περιμένουμε να μας πουν οι γιατροί τα επόμενα βήματα», δήλωσε στο Mega η 55χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Ρώμη, ενώ ο 65χρονος άνδρας της στην Πίζα.

Η ίδια συμπλήρωσε πως οι γιατροί που τους ανέλαβαν αποφάσισαν και για τους δύο ότι δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε επέμβαση μεταμόσχευσης ήπατος, καθώς η υγεία τους παρουσίασε μεγάλη βελτίωση.

Το ζευγάρι από την Έδεσσα υπέστη δηλητηρίαση από άγρια μανιτάρια που μάζεψε από το βουνό και τα κατανάλωσε. Η αρχική διάγνωση έκανε λόγο για οξεία ηπατική ανεπάρκεια και έτσι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της Ιταλίας ώστε να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος.