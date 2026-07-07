Εκτοξεύθηκε ο ελληνικός μικροδορυφόρος «Hyperion GR1»: Οι πρώτες εικόνες

O μικροδορυφόρος «Hyperion GR-1», ελληνικής κατασκευής εκτοξεύθηκε επιτυχώς σήμερα, Τρίτη (7/7), και βρίσκεται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Πρόκειται για τον πρώτο από τους επτά μικροδορυφόρους που συγκροτούν το ελληνικό σμήνος Hyperion GR, το οποίο αναπτύσσει η Open Cosmos Aegean στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων.

Hyperion GR

Ο μικροδορυφόρος Hyperion GR-1

Ο Hyperion GR-1 εκτοξεύθηκε από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-17 της SpaceX. Στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής εκτοξεύθηκε και ο δορυφόρος Posedònia που αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις της Open Cosmos στην Ισπανία. Οι δύο δορυφόροι αποτελούν τα πρώτα στοιχεία της νέας γενιάς OpenConstellation 1.0 της Open Cosmos.

Οι δύο δορυφόροι ενισχύουν τη θέση της Open Cosmos ως παγκόσμιου ηγέτη στην ταχεία παροχή διαστημικών δεδομένων. Με δυνατότητα σχεδόν άμεσης παράδοσης δεδομένων, οι δορυφόροι νέας γενιάς βελτιώνουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο κυβερνήσεις και μεγάλοι οργανισμοί προβλέπουν, κατανοούν και αντιμετωπίζουν αναδυόμενες απειλές, όπως περιστατικά που σχετίζονται με την κλιματική κρίση ή την ασφάλεια. Ενώ στο παρελθόν οι επιχειρησιακά αξιοποιήσιμες πληροφορίες παραδίδονταν συνήθως εντός 48 ωρών ή και σε διάστημα αρκετών ημερών, οι νέοι δορυφόροι μειώνουν τον χρόνο παράδοσης ακόμη και στα 30 λεπτά σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Οι λεπτομέρειες για την εκτόξευση

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 10.12 ώρα Ελλάδας της 7ης Ιουλίου, επιτυγχάνοντας επικύρωση σε τροχιά έπειτα από μήνες εντατικής εργασίας στις ευρωπαϊκές παραγωγικές εγκαταστάσεις της Open Cosmos στην Ελλάδα και την Ισπανία. Η εκτόξευση αυτή ενισχύει και ενισχύει τη θέση των δύο χωρών ως διεθνών κόμβων κατασκευής δορυφόρων νέας γενιάς.

Hyperion GR-1

Η εκτόξευση του Hyperion GR-1 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το εθνικό διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας και για τη δημιουργία μόνιμης ικανότητας κατασκευής δορυφόρων στη χώρα. Ο δορυφόρος κατασκευάστηκε, συναρμολογήθηκε και δοκιμάστηκε σε μεγάλο βαθμό στις εγκαταστάσεις παραγωγής και δοκιμών δορυφόρων της Open Cosmos Aegean στην Παλλήνη, από την εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η Open Cosmos Aegean είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία επτά από τους δεκατρείς επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους παρατήρησης Γης του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία επίγειου σταθμού στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Hyperion GR-1 είναι μικροδορυφόρος κατηγορίας 100 κιλών, με δυνατότητα παροχής παγχρωματικών εικόνων ανάλυσης 90 εκατοστών. Διαθέτει επίσης προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη επί του δορυφόρου, καθώς και διαδορυφορικές ζεύξεις, επιτρέποντας τη συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση κρίσιμων πληροφοριών από το διάστημα στη Γη με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Hyperion GR

Η εκτόξευσή του σηματοδοτεί την έναρξη της ανάπτυξης του δορυφορικού σμήνους Hyperion GR. Το σμήνος αυτό αποτελείται από δύο δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, ικανούς να παρέχουν απεικόνιση υπομετρικής ανάλυσης, και πέντε δορυφόρους εξοπλισμένους με πολυφασματικούς και υπερφασματικούς αισθητήρες, δυνατότητες απεικόνισης στο βραχύ υπέρυθρο, δέκτες Διαδικτύου των Πραγμάτων και φορτία Automatic Identification System για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση πλοίων. Και οι επτά δορυφόροι θα διαθέτουν διαδορυφορικές ζεύξεις και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης επί του δορυφόρου.

Τα δεδομένα που θα παράγονται από την ομάδα των ελληνικών μικροδορυφόρων

Μέσω του Hyperion GR, η Ελλάδα αποκτά τις δικές της μόνιμες δυνατότητες παρατήρησης Γης και συστηματική πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ακρίβειας. Αυτό θα προσφέρει ταχύτερη και συχνότερη κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, μεγαλύτερο έλεγχο ως προς τις εθνικές προτεραιότητες λήψης δεδομένων και αυξημένη επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περιόδους κρίσεων.

Τα δεδομένα που θα παράγονται από το ελληνικό δορυφορικό σμήνος θα υποστηρίζουν εφαρμογές όπως:

η πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και η παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών,

η ταχύτερη αποτίμηση ζημιών μετά από ακραία φυσικά φαινόμενα,

η προστασία των δασών, των υδάτινων πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος,

η γεωργία ακριβείας και η υδατοκαλλιέργεια ακριβείας,

η θαλάσσια επιτήρηση, η παρακολούθηση πλοίων και ο εντοπισμός θαλάσσιας ρύπανσης,

ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η παρακολούθηση μεγάλων έργων και κρίσιμων υποδομών, και

η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων σε όλη τη δημόσια διοίκηση.

Οι επτά δορυφόροι Hyperion GR θα ενταχθούν επίσης στο Open Constellation, τη συνεργατική δορυφορική υποδομή της Open Cosmos. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση όχι μόνο στα δεδομένα που παράγονται από τους δικούς της δορυφόρους, αλλά και στις δυνατότητες μιας ευρύτερης διεθνούς υποδομής, εξασφαλίζοντας συχνότερη κάλυψη, ταχύτερη παράδοση κρίσιμων πληροφοριών και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Hyperion GR