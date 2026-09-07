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Ελαιοχώρι Καβάλας: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου σε γήπεδο - Πιθανή βλάβη στον έλικα

Σε αναγκαστική προσγείωση έπρεπε να προχωρήσει ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης στο Ελαιοχώρι Καβάλας, καθώς φαίνεται να υπήρχε πρόβλημα στον έλικα.

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Eλικόπτερο στις φωτιές
Eλικόπτερο στις φωτιές | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Ένα αναπάντεχο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης κατάσβεσης στη φωτιά στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγγαίου, όπου πυροσβεστικό ελικόπτερο συμμετείχε σε εναέριες επιχειρήσεις, προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο γήπεδο της περιοχής, μεταδίδει το kavalapost.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δημιουργήθηκε υποψία βλάβης σε έλικα του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η πτήση του και να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση για λόγους ασφαλείας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο έλικας να ήρθε σε επαφή με κλαδιά δέντρου κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Η φωτογραφία από το ελικόπτερο δείχνει εμφανή φθορά στο άκρο πτερυγίου του έλικα, χωρίς ωστόσο από την εικόνα και μόνο να μπορεί να εξακριβωθεί ο τρόπος με τον οποίο προκλήθηκε.

Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, το πλήρωμα προχώρησε στην προσγείωση του ελικοπτέρου στο γήπεδο του Ελαιοχωρίου, προκειμένου να μην υπάρξει οποιοσδήποτε περαιτέρω κίνδυνος και να ελεγχθεί το ελικόπτερο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό μέλους του πληρώματος.

 

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