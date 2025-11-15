ΕΛΑΣ: Σε εφαρμογή από σήμερα το σχέδιο αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά στην Αττική

Τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, Σάββατο (15/11) το σχέδιο της ΕΛΑΣ για αστυνόμευση σε καταυλισμούς Ρομά στην Αττική, από τη νέα Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, που θα εξαπολύει έρευνες σε σπίτια και επιχειρήσεις σε 25 περιοχές και 152 σημεία και θα περιλαμβάνει 24ωρη παρουσία αστυνομικών στις περιοχές.

To σχέδιο ξεκίνησε να εφαρμόζεται σε καταυλισμούς Ρομά από το προηγούμενο Σάββατο (8/11), με αστυνομικούς να περιπολούν όλο το 24ωρο, και αναμένεται από σήμερα να επεκταθεί και στην Αττική.Την υπηρεσία στελεχώνουν 473 αστυνομικοί από την ομάδα του λεγόμενου ελληνικού FBI.

Στόχος του σχεδίου είναι η επιτήρηση στους καταυλισμούς, όπου παρατηρείται αυξημένη εγκληματικότητα, με σκοπό να προληφθούν και καταστέλλονται έγκαιρα παραβατικά στοιχεία.

Όπως έχει δηλώσει και ο υπουργός Προστασία του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που επιβλέπει το εγχείρημα: «Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι».