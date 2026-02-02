Έλεγχοι‑ρεκόρ το 2025: 82.412 αυτοψίες από την Επιθεώρηση Εργασίας

Τους 82.412 ελέγχους έφτασε η Επιθεώρηση Εργασίας το 2025, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2024 (79.207). Στο διάστημα Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, επιβλήθηκαν 17.556 διοικητικές κυρώσεις, έναντι 18.264 το προηγούμενο έτος, ενώ το συνολικό ύψος των προστίμων ανήλθε σε 53.460.776 ευρώ, αυξημένο από τα 49.638.510 ευρώ του 2024.

Η σταθερή, χρόνο με τον χρόνο, άνοδος των ελέγχων-που φτάνει πλέον το 42% σε σχέση με το 2019 (58.059)- αποδίδεται στη στοχευμένη δουλειά και την εμπειρία των στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής

Οι επιθεωρητές υλοποιούν τον ετήσιο επιχειρησιακό σχεδιασμό αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής ισχύος χάρη στη συσσωρευμένη τεχνογνωσία τους. Τα εργαλεία αυτά δεν αντικαθιστούν τον επιτόπιο έλεγχο, αλλά τον ενισχύουν.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας ελέγχου, με την αντικατάσταση του χειρόγραφου δελτίου από διασυνδεδεμένες φορητές συσκευές (tablets), επιτρέπει την άμεση καταχώρηση αποτελεσμάτων και την ταχύτερη ανάλυση δεδομένων.

Παράλληλα, η εφαρμογή μοντέλων εκτίμησης κινδύνου και η αξιοποίηση εργαλείων Business Intelligence -με δεδομένα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας και το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ- ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Στόχος της Επιθεώρησης Εργασίας παραμένει η τήρηση της νομιμότητας, προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών που λειτουργούν σύννομα και πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Με ποιοτικούς, στοχευμένους και τεχνολογικά ενισχυμένους ελέγχους, η Αρχή επιδιώκει ένα δίκαιο και διαφανές εργασιακό περιβάλλον.