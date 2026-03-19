Πόπη Μαλλιωτάκη: «Με τον Λαζαρίδη δεν πήραμε ποτέ διαζύγιο, λέει ψέματα η Ηλιάδη ότι είχαμε χωρίσει»

Μετά τον σάλο που έχει προκαλέσει όσα υποστήριξε η Αγγελική Ηλιάδη περί λεκτικής και σωματικής κακοποίησης από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, η Πόπη Μαλλιωτάκη τοποθετήθηκε δημόσια για τα χρόνια που έζησε εκείνη με τον δολοφονημένο επιχειρηματία.

Η τραγουδίστρια, η οποία ήταν παντρεμένη μαζί του, ανέφερε στην εκπομπή Happy Day ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης παρόλο που πολλές φορές τσακώνονταν «δεν είχε πειράξει ούτε μια τρίχα» από τα μαλλιά της, αλλά παραδέχτηκε ότι ήταν «δύσκολος άνθρωπος», σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να έχει άποψη για το αν η Αγγελική Ηλιάδη είχε ή όχι δεχτεί κακοποίηση.

«Δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας. Είμαι πολύ κατά. Όποιος κι αν ήταν δίπλα μου, αν σήκωνε χέρι, θα του το έκοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουν. Ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν είχε πειράξει ούτε μια τρίχα από το μαλλί μου. Ποτέ. Παρόλο που εγώ προκαλούσα. Παρόλο που πολλές φορές τσακωνόμασταν. Δύσκολος άνθρωπος ήταν. Αυτό που λέει η Αγγελική Ηλιάδη είναι αλήθεια.

Δεν είμαι υπέρ της βίας. Αλλά, αν δεν είσαι και μπροστά σε κάτι, δε μπορώ να πω αν τις έτρωγε ή όχι. Θα μιλήσω για μένα», ανέφερε αρχικά η Πόπη Μαλλιωτάκη.

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια περιέγραψε ότι δεν είχε χωρίσει από τον επιχειρηματία όταν εκείνος γνώρισε την Αγγελική Ηλιάδη. «Εγώ είχα πάει Γερμανία για δουλειά, μιλάμε το 1992. Ο Μπάμπης ήταν 23-24 χρονών, κι εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μια πολύ ωραία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό κατέληξε σε γάμο. Έμεινα 12 χρόνια μαζί του. Απειλή δεν ένιωσα ποτέ, μόνο προστασία και προστατευτικότητα. Είναι σαν να ακούω για έναν άλλο άνθρωπο και όχι γι’ αυτόν που γνώρισα εγώ. Τώρα από σχέση σε σχέση μπορεί να άλλαξε. Ήταν πολύ υποστηρικτικός και προς εμένα και προς το παιδί, ακόμα και μετά τον χωρισμό» είπε αρχικά η Πόπη Μαλλιωτάκη.

«Δεν βγήκε ποτέ να μιλήσει άσχημα για μένα. Δεν πήγαμε ποτέ στα δικαστήρια. Δεν πήραμε ποτέ διαζύγιο, να το πούμε κι αυτό, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λέει ψέματα ότι όταν γνωρίστηκαν είχε χωρίσει μαζί μου. Λέει ψέματα… Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη, μπορεί να βγει να το πει όποιος θέλει από όσους μας γνώριζαν. Δεν υπάρχει λόγος να βγαίνει να λέει τέτοια ψέματα.

Εγώ τι ρόλο έπαιζα; Γιατί έβγαινα τότε στις τηλεοράσεις και μίλαγα; Εμένα με ρώτησε ποτέ κανείς πώς ένιωθα όλα αυτά τα χρόνια ή πώς ένιωθε το παιδί; Ζούσαμε στο ίδιο σπίτι, είχαμε ένα παιδί τεσσάρων ετών που το μεγαλώναμε».

«Η αδελφή του Μπάμπη είναι φυσικό να εξαγριωθεί…Με την Αγγελική έχουμε βρεθεί, έχουμε μιλήσει, έχω γνωρίσει και τον γιο της. Μου ζήτησε κάποια στιγμή μια ληξιαρχική πράξη για το παιδάκι της, γιατί δε μπορούσε να τη βγάλει κι έτσι γνωριστήκαμε, εκείνη δε μπορούσε να το κάνει γιατί δεν ήταν σύζυγος του Μπάμπη…. Τα παιδιά μας ανταλλάξανε τηλέφωνα αλλά δεν έχουν επαφή» κατέληξε η Πόπη Μαλλιωτάκη.