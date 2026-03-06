Ελεγχόμενη έκρηξη στη ΓΑΔΑ: Βίντεο από την επιχείρηση των ΤΕΕΜ - Αστυνομικός κλοιός στην Αλεξάνδρας

Τη στιγμή της ελεγχόμενης έκρηξης έξω από τη ΓΑΔΑ κατέγραψε ο φακός του Orange Press, μετά τη σύλληψη άνδρα που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό, συγκεκριμένα χειροβομβίδα σε σακίδιο.
Η αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν τις 18:30 το απόγευμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν ένας άνδρας άρχισε να φωνάζει μπροστά από τη ΓΑΔΑ ότι έχει πάνω του εκρηκτικά.
Οι αστυνομικοί απέκλεισαν για λόγους ασφαλείας την κυκλοφορία στη λεωφόρο και έπειτα από επιχείρηση που ακολούθησε τον συνέλαβαν. Κατά πληροφορίες, ο άνδρας έφερε πάνω του επικίνδυνη ύλη.
