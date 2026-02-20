Μενού

Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για το τελευταίο αντίο

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης έφτασε η σορός της Αρβελέρ, άρχισε το λαϊκό προσκύνημα πριν την εξόδιο ακολουθία.

Reader symbol
Newsroom
arveler
EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε λίγο μετά τις οκτώ το πρωί η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, σηματοδοτώντας την έναρξη του τελευταίου αποχαιρετισμού σε μια διεθνή προσωπικότητα των γραμμάτων.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα, ενώ η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί στη μία. 

Η εξόδιος ακολουθία για την διακεκριμένη βυζαντινολόγο και πρύτανη θα γίνει δημοσία δαπάνη, μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ