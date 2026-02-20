Ελένη Γλύκατζη‑Αρβελέρ: Στη Μητρόπολη Αθηνών η σορός της για το τελευταίο αντίο

Στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών έφτασε λίγο μετά τις οκτώ το πρωί η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, σηματοδοτώντας την έναρξη του τελευταίου αποχαιρετισμού σε μια διεθνή προσωπικότητα των γραμμάτων.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα, ενώ η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί στη μία.

Η εξόδιος ακολουθία για την διακεκριμένη βυζαντινολόγο και πρύτανη θα γίνει δημοσία δαπάνη, μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.