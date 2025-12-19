Ελένη Χατζίδου: «Έχω δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση - Δεν ήμουν γενναία για να το καταγγείλω»

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη προχώρησε σήμερα (19/12) η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια Ελένη Χατζίδου καθώς δήλωσε ότι έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση.

Με αφρομή την καταγγελία «βόμβα» για τον Γιώργο Μαζωνάκη, η Ελένη Χατζίδου δήλωσε: «Εγώ έχω δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, άσχετα αν δεν ήμουν γενναία και δεν ξέρω αν θα υπάρξω και ποτέ γενναία να βγω να το καταγγείλω, όπως έκανε ο Στέφανος».

Αναφορικά με τις φωτογραφίες του καταγγέλοντα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, το διάστημα μετά τη φερόμενη σεξουαλική παρενόχληση η παρουσιάστρια σημείωσε:

Διαβάστε επίσης: «Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός»: Δεν έπεφτε καρφίτσα στην πρεμιέρα του λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες

«Εγώ με τον κσακοποιητή μου δεν θα μπορούσα να βγω φωτογραφία ξανά» ενώ για το δικό της περιστατικό λέει: «Δεν έχω βρει τη δύναμη να το κάνω. Θέλω πάρα πολύ να πάρει αυτό ποτ αξίζει πραγματικά. Θα ήθελα, ειδή είμαι σίγουρη ότι συνεχίζει και το κάνει, να σώσω τον υπόλοιπο κόσμο.

Απλά το θέμα μου είναι άλλο. Εγώ δεν θα μπορούσα να βγάλω φωτογραφία. Καμιά φορά έχουμε αναφερθεί σε αυτή την εκπομπή, δεν θα πω κάτι. Αλλά δεν θα τον εκθιάσω, δεν θέλω να συνευρεθώ μαζί του ξανά, εννοείται να συνεργατώ μαζί του ξανά και σίγουρα δεν θα του έκανα like σε καμία φωτογραφία».