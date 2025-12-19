«Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός»: Δεν έπεφτε καρφίτσα στην πρεμιέρα του λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε κανονικά την πρεμιέρα του λίγες ώρες μετά τις καταγγελίες που κατέθεσε ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος χθες (18/12) το μεσημέρι.

Το βράδυ της Πέμπτης ο Γιώργος Μαζωνάκης αποθεώθηκε από τους θαμώνες στην «Ακτή Πειραιώς» όπου δεν έπεφτε καρφίτσα.

Ο τραγουδιστής μέσα σε χειροκροτήματα ανέβηκε στην πίστα λέγοντας στον κόσμο: «Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός» και ξεκίνησε το πρόγραμμά του με το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης (18/12) ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, χαρακτήρισε με ανακοίνωση τις καταγγελίες εις βάρος του «ψευδείς», «ανυπόστατες» και ότι «στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης», ενώ έκανε λόγο και για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης».

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.

Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».