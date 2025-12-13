Ελεονώρα Ζουγανέλη: Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος λόγω αλκοόλ - «Για ένα ποτήρι κρασί»

H Ελεονώρα Ζουγανέλη εντοπίστηκε από την Τροχαία τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/12) να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί βαρύ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος, όπως προβλέπει ο ΚΟΚ.

Όπως ανέφερε η ίδια μέσω instagram, «για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες.

Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο, είναι πάνω από το όριο.

Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους».