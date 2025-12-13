Μενού

Ελεονώρα Ζουγανέλη: Πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος λόγω αλκοόλ - «Για ένα ποτήρι κρασί»

Η Τροχαία εντόπισε την Ελεονώρα Ζουγανέλη να οδηγεί έχοντας καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο και της επέβαλε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος.

Ελεονώρα Ζουγανέλη | NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
H Ελεονώρα Ζουγανέλη εντοπίστηκε από την Τροχαία τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/12) να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί βαρύ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος, όπως προβλέπει ο ΚΟΚ.

Όπως ανέφερε η ίδια μέσω instagram, «για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες.

Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο, είναι πάνω από το όριο. 

Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους».

 

